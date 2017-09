Tung start på valgkvelden for Støre og Arbeiderpartiet

27,6 prosent til Arbeiderpartiet. Det er det foreløpig resultatet i Valgdirektoratets prognose ved 21.30-tiden mandag kveld.

Det gikk et sukk gjennom forsamlingen på Arbeiderpartiets valgvake da de første resultatene ble lest opp klokken 21.

– Dette er et for dårlig tall for oss, sier Ap-nestleder Trond Giske til Aftenposten.

Prognosen bygger på over 1,2 millioner opptalte stemmer, primært forhåndsstemmer.

Svakeste valg siden 2001

Om denne prognosen slår til, ligger det an til borgerlig flertall. Tallene endrer seg hele tiden, men ved 21.50-tiden ligger det an til et knappest mulig borgerlig flertall med 89 av 169 mandater til de fire partiene som ønsker at Erna Solberg skal fortsette som statsminister mot 80 til resten.

Også valgdagsmålingene som ble publisert av TV2 og VG klokken 21 viser flertall til borgerlig side.

Dermed kan det se dårlig ut for Jonas Gahr Støres drøm om å bli Norges neste statsminister, selv om det fortsatt er lenge til alle stemmene er talt opp.

Men både KrF og Venstre ligger svært nært sperregrensen på 4 prosent.

Arbeiderpartiet ser ut til å få sitt svakeste resultat i stortingsvalg siden 2001:

– Dette må vi ta en skikkelig evaluering av etter valget. Vi må se på hvordan vi har greid å kommunisere ut vår historie om fremtidens Norge, sier Trond Giske.

– Var det noe dere kunne gjort annerledes?

– Ja, det er noe vi har noen tanker om. Hele organisasjonen skal være med på den evalueringen i tiden fremover.

Arbeiderpartiet holder som vanlig sin valgvake på Folkets Hus ved Youngstorget i Oslo.

Her begynte festsalen å fylle seg opp med forventningsfulle Ap-politikere i 20-tiden, mange av dem i røde kjoler eller røde slips for anledningen.

Støre: – Har en god magefølelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre ankom valgvaken ved 20.30-tiden, like før valglokalene stengte og de første prognosene ble publisert.

– Jeg har en god magefølelse. Det har jeg hatt før, og da har det gått bra, sa Støre til journalister på vei inn til valgvaken.

Fra scenen takket han alle som har stått på for Arbeiderpartiet i denne valgkampen.

Men etter at de første tallene begynte å komme klokken 21, har Støre oppholdt seg på et bakrom sammen med sine nærmeste rådgivere.

Han er ikke ventet å komme ut igjen før det senere i kveld blir klart hvilken side som får flertall i årets stortingsvalg.

Valgkamp i motvind for Ap

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har ført en valgkamp i motvind.

Etter sommerferien har partiet falt kraftig på meningsmålingene.

Støre har de siste ukene måttet bruke mye tid på å svare på spørsmål om sin personlige økonomi.

Denne grafen viser hvordan Arbeiderpartiet har falt på snittet av nasjonale meningsmålinger helt siden i vinter:

Støre har i langt tid understreket at hans dør står åpen for KrF om de ønsker å samarbeide med rødgrønn side.

Men i forrige uke avklarte KrF-leder Knut Arild Hareide at han ikke ser det som naturlig å bidra til å felle Erna Solberg som statsminister, selv om han ikke verner henne for hele stortingsperioden.

Dermed er Støre trolig helt avhengig av at de fire borgerlige partiene mister flertallet om han skal bli statsminister nå.

– Det er en avklaring som setter KrF på omtrent samme nivå som Venstre. Selv om han har sagt han vil gå i opposisjon på Stortinget, så verner han Erna Solberg – og da verner han også Siv Jensen. For meg er det en nyttig avklaring, sa Støre til Aftenposten etter NRKs partilederdebatt i Bergen sent fredag kveld.