Hareide: - Større avstand mellom KrF og Venstre nå enn det var i 2013

Partiene Erna Solberg prøvde å forene i regjering 2013, har glidd lengre fra hverandre i løpet av de siste fire årene.

Det viser en meningsmåling om velgernes syn på samarbeid som Respons analyse har utført for Aftenposten og Stavanger Aftenblad.

Les mer om hva målingen sier om samarbeidsproblemene på borgerlig side: Velgerne knuser Solbergs drøm om borgerlig samling

– Størst skepsis til Frp

KrF-leder Knut Arild Hareide mener tallene bekrefter at KrFs strategi om å gå til valg på en sentrum/høyre-regjering er riktig.

– Det er sentrum og Høyre våre velgere helst ønsker å samarbeide med, mens det er størst skepsis til Frp, påpeker han.

Han kjenner seg igjen i beskrivelsen av at de erklærte politiske bestevennene KrF og Venstre har sklidd noe lengre fra hverandre i løpet av perioden.

– Politisk er avstanden mellom KrF og Venstre blitt større, selv om Venstre fortsatt er en populær samarbeidspartner blant våre velgere, sier Hareide.

– Du og Trine Skei Grande har tidligere snakket om et «skjebnefellesskap» for de to partiene dere leder. Er dette skjebnefellesskapet like sterkt i dag?

– Kanskje ikke i like stor grad. Skal vi lykkes med en sentrum/Høyre-regjerering, er vi avhengige av at alle partiene lykkes. Men det er nok større forskjeller både når det gjelder samarbeid og politikk mellom KrF og Venstre i dag enn for fire år siden.

Målingen viser at KrFs velgere er blitt litt klart mindre positive til å samarbeide med Frp og litt mindre positive til Høyre og Venstre. Samtidig er Venstre-velgerne blitt litt mer positive til samarbeid med Ap, Sp og SV.

– Hva tror du dette er et uttrykk for?

– For fire år siden hadde vi en rødgrønn regjering som hadde sittet i åtte år, og som ikke ønsket å samarbeide med oss. At Ap nå har lagt andre føringer, har hatt en innvirkning på våre velgere. Men jeg synes egentlig endringen er overraskende liten, og at vårt regjeringsalternativ står seg godt inn i denne valgkampen.

Har du tatt Aftenpostens valgomat? Her er den

Bjørge, Stein

Solberg: Mer avklart enn på rødgrønn side

Statsminister Erna Solberg (H) avviser at svarene fra velgerne i denne meningsmålingen er tegn på et uklart borgerlig alternativ:

- Nei, det borgerlige alternativet er mer klart enn på rødgrønn side. Alle de tre andre partiene vil samarbeide med Høyre. Høyre er limet på borgerlig side.

Hvorfor misliker borgerlige velgerne de andre partiene på borgerlig side mer enn før? - I en periode hvor vi har laget gode budsjetter og kompromisser har også diskusjonene vært store, og det er først og fremst bildet av diskusjonene som er det som kommer frem i media og dermed påvirker velgerne. Men jeg tror også at velgerne ser at vi har fått til mye god politikk, og det er også de fire partiene godt fornøyd med.

- Tar du som lagleder ansvar for at avstanden og konfliktnivået øker på borgerlig side? - Når fire partier sitter med makt blir det et annet søkelys på alt som skjer, og det er tautrekkingen som får mest oppmerksomhet. Vi har valgt å gjøre det i åpenhet fremfor å forhandle bak lukkede dører hvor foregående regjering holdt sine diskusjoner. Men hvert parti har fått gjennomslag, og det ser velgere i alle partiene.

- Hvordan ser du på sjansene for å få til en borgerlig samling etter valget? - Jeg mener vi skal klare å finne en løsning på borgerlig side dersom vi får et borgerlig flertall etter valget.

- Hva ser du som den mest sannsynlige borgerlige konstellasjonen, nå to uker før valget?

- Du får ikke meg til å svare på det. Jeg har klart å la være å svare på det i lang tid, og uansett om du spør på 17 forskjellige måter, får du ikke noe svar fra meg.

NTB scanpix

– Har dyrket uenigheter

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik mener tallmaterialet byr på få overraskelser.

– Det viktigste for Frp, er politisk gjennomslag. Tallene viser at et stort flertall i både Høyre og Frp ønsker å fortsette å regjere sammen, sier Nesvik.

– At vi ser at KrF og Venstre har et annet syn er ikke overraskende. Prosentandelen som vil samarbeide går litt opp og ned etter som hvordan samarbeidet har vært tiden man har bak seg rett bak seg, mener han.

Målingen viser at spesielt Venstres velgere har blitt enda mer kritiske til Frp-samarbeid etter 2013.

– Hvorfor er det så sterk og økende motvilje mot å samarbeide hos Frps og Venstres velgere?

– Man har dyrket uenighetene for mye. Hadde man i stedet vært flinkere til å vise hva man faktiske har fått gjennomslag for, ville Venstres velgere vært mer fornøyd, tror Nesvik.

Venstre: – Tradisjon for å finne ut av ting

Venstres nestleder Ola Elvestuen er mest opptatt av at samarbeidsviljen med Høyre er sterk.

– Det viktigste er at samarbeidsviljen mot Høyre er like sterk som før. Det underbygger jo den posisjonen vi har med å være på borgerlig side, og med samarbeid med Høyre og KrF som regjeringsmål, sier Elvestuen.

Hvorfor har avstanden mellom KrF og V økt?

– Det har alltid vært uenigheter mellom oss, men vi har lang tradisjon for finne ut av ting med hverandre. Vi har et veldig godt samarbeid. Maktposisjonen vi har synliggjør alle delene av samarbeidet mer enn det ellers gjør.

Han forklarer den økende avstanden mellom Venstre og Fremskrittsparitiet med at «vi har vært i en maktposisjon gjennom fire år med en ledelse av landet som omfatter alle politikkområder» og at den synliggjør både enighet og uenighet.

Har slitasjen de siste fire årene vært så stor at det blir vanskelig å samarbeide på borgerlig side til høsten?

- Vi har klart å komme frem til enighet før. Det er harde forhandlinger, men vi kommer til å enighet. Se bare på resultatene, sier Elvestuen og mener Venstres politikk blant annet har vært førende på klimaområdet.