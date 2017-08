– Det er hemmelig valg i Norge, sier Gundersen til Østlendingen, som først hadde saken.

Gundersen har i året som gikk stått fremst i kampen for å felle flere ulv, i opprør mot partifelle og miljøvernminister Vidar Helgesen.

Etter det Aftenposten forstår, er det denne saken som har fått Gundersen til å nøle.

Gundersen selv ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor Aftenposten.

Tapte nominasjonskamp

I fjor høst ble han også utfordret og beseiret som partiets førstekandidat i Hedmark, av Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Dermed er den inneværende stortingsperioden hans siste.

– Jeg har opparbeidet meg tillit som en talsmann for Distrikts-Norge. Nå må han gå inn i frontrollen, sa Gundersen til NTB da nominasjonskampen var avsluttet.

At en erfaren Høyre-politiker som Gundersen er i tvil, er et signal til alle andre i Hedmark om å sørge for en annen kurs enn dagens, mener annenkandidat for Arbeiderpartiet i Hedmark, Nils Kristen Sandtrøen ifølge NRK.