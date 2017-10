Under overskriften «Ny Valla sak. Nå skal Giske tas. Aktørene er de samme […]» skrev Ap-politiker og LO-veteran Leif Sande på sin blogg om hvordan han opplever saken om arbeidsmiljøet i Aps stortingsgruppe.

Det melder Dagens Næringsliv.

Det var VG som først omtalte en intern rapport fra Aps stortingsgruppe som beskriver en «fryktbasert ledelse» der ansatte under valgkampen låste seg inn på do for å gråte.

Kan møte på Stortinget

Aktørene Sande siktet til, er Ingunn Yssen, nå rådgiver i Aps stortingsgruppe og klubbleder for de ansatte, og VG-journalist Eirik Mosveen, som for ti år siden skrev saken som førte til at Gerd-Liv Valla trakk seg som LO-leder.

Trond Giske ble ifølge DN ikke navngitt i rapporten om arbeidsmiljøet i stortingsgruppen, men ifølge kilder rammer kritikken ham fordi han ble oppfattet som den reelle lederen av Aps valgkamp.

Sande er tidligere leder i LO-forbundet Industri Energi og er første vara til Stortinget for Ap i Hordaland.

Tajik tok kontakt

Ap-nestleder Hadia Tajik bekrefter overfor DN at Sande ble bedt om å slette innlegget fordi det inneholdt «urimelige og udokumenterbare påstander om en ansatt».

Sande sa ved 13-tiden fredag til DN at han sto inne for innholdet og ikke ønsket å slette bloggposten.

Én time senere var innlegget likevel slettet.

Sande gikk nylig ut i DN og sa han ikke ville frede Jonas Gahr Støre som partileder og snakket samtidig varmt for Trond Giske som fremtidig sjef i Ap.