Topp-diplomat i langvarig konflikt med UD. Måtte til slutt betale tilbake penger. – Jeg har hatt hengende over meg at jeg er en kjeltring.

En tidligere ambassadør går hardt ut mot UD etter krav om å tilbakebetale diplomat-penger. – Dette er et sjokk, sier hun.

Utenriksdepartementet fikk til slutt tilbakebetalt nær 170.000 kroner fra to tidligere UD-ansatte etter flere år med konflikt.

– Jeg har hatt hengende over meg at jeg er en kjeltring. At jeg har snyltet på offentlige midler. Det har vært så tøft, sier eks-ambassadøren til Aftenposten.

Hun reagerer kraftig på det hun mener har vært en «uverdig prosess» fra UD sin side.