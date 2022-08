Skal russiske turister stenges ute fra Europa? Ja, mener Finland.

Samtidig som krigen raser i Ukraina, er mange russere på ferie i Europa. Det vil Finland ha slutt på.

Finland vil stenge russiske turister ute fra Europa, men får ikke støtte av Tysklands forbundskansler. De skandinaviske landene er usikre.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson (f.v.), Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir og Finlands statsminister Sanna Marin på toppen av Munch.

– Vanlige russere startet ikke krigen, men de støtter den. Det er ikke riktig at de kan reise til Europa og være turister, mens russere dreper ukrainere. Det er galt.

Sammen med de andre nordiske statsministrene møtte Sanna Marin den tyske forbundskansleren Olaf Scholz på toppen av Munchmuseet i Oslo mandag.

Finlands statsminister var klar i sin tale. Hun vil nekte russere turistvisum til Europa.

Marin mener det er galt at russere får leve normale liv og besøke severdigheter i Europa, samtidig som hjemlandet fører en brutal angrepskrig mot nabolandet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere sagt til Washington Post at vestlige land bør stenge grensene helt for russere. Den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov kalte oppfordringen fullstendig irrasjonell.

Estland og Tsjekkia er enige med Finland. De er blant pådriverne for å forby russisk turisme. Samtidig har Latvia, Litauen og Polen allerede strammet godt inn på sine visumregler.

– Dette er Putins krig

Spørsmålet om turistvisum er stort i Finland, men forbundskansler Scholz var mandag mest opptatt av å understreke den store enigheten om sanksjonene som allerede er iverksatt.

De er effektive, sa Scholz, og poengterte at det viktigste er å ramme russerne som er ansvarlige for krigen.

– Den ble ikke startet av vanlige russere. Dette er Putins krig. Det må vi være tydelige på.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz og statsminister Jonas Gahr Støre var på båttur sammen i Oslofjorden mandag. Krigen i Ukraina, grønn omstilling, energi og samarbeid var hovedtemaer for samtalen.

Sverige ikke bestemt seg

Mer utydelig var svenske Magdalena Andersson. Hun bekreftet at Sverige ikke har bestemt seg.

– Jeg synes det er gode argumenter for begge syn. Diskusjonen vi har hatt gjenspeiler at dette er et vanskelig spørsmål.

Også Støre var opptatt av at spørsmålet om visumforbud må diskuteres.

Dette er ikke svart-hvitt, sa han.

– Samtidig er det svart-hvitt for russerne, fordi de bare ser russisk propaganda. Dette må vi snakke mer om.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen sluttet seg til sine svenske og norske kolleger. Det er forståelig at mange synes dette er rart, sa Fredriksen.

– Vi bør alltid være åpne for om vi kan gjøre noe mer.