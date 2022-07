Intern uenighet om retningen til Oslo Frp: – Bygger opp under et narrativ som er beleilig, men som ikke finnes

Christian Tybring-Gjedde kritiserer kursendring i Oslo Frp. – Har mistet sitt politiske kompass.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) er en av de som er skeptiske til Oslo Frps foreslåtte nye retning.

Innvandring blir mindre viktig, og partiet skal ikke lenger hate sykler. Det er budskapet om den nye retningen til Oslo Frp, fra leder av programkomiteen Lars Petter Solås. Han har også varslet at han ønsker å kjempe om å bli Oslo-partiets nye toppkandidat foran valget neste år.

I intervjuet med Aftenposten denne uken beskriver Solås en kursendring for Oslo Frp om han får fronte partiet i kommunevalget. Hovedendringene handler om at partiet skal omtale Oslo i mer positive ordelag.

– Folk kjenner seg ikke igjen i beskrivelser av krigssoner på grunn av innvandring, og at det er kriminalitet overalt, sa han til Aftenposten.

Han er også i tenkeboksen når det kommer til bosettingsstopp av flyktninger. Og partiet skal bli positive til klimatiltak og sykkelveier.

Nå er det uenigheter innad i Frp om dette er rett retning for Oslo-partiet. En av kritikerne er Christian Tybring-Gjedde, som er Oslo Frps eneste representant på Stortinget og som sitter i Oslo Frps fylkesstyre.

– Politisk irrelevant

– Det som bekymrer meg, er at Oslo Frp har mistet sitt politiske kompass og gjort seg selv uinteressant og politisk irrelevant.

Han mener planen ikke er realistisk.

– Det som er helt klart, er at fremstillingen Oslo Frp bygger opp under, er et narrativ som er beleilig, men som ikke finnes, skriver Tybring-Gjedde i en SMS til Aftenposten.

Han skriver at Oslo Frp fylkeslag tidligere var et kreativt politisk verksted med politisk engasjerte mennesker.

– Men nå fremstilles tydelighet og klart budskap som noe negativt.

– Blir en kloning av Venstre, Høyre og MDG

Tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, stiller seg også undrende til signalene fra Solås.

– Jeg lurer på hvor Frp er på vei hen. Hvis vi nå skal bli et sykkelparti og et parti som ikke skal snakke om innvandring, da blir vi jo en kloning av Venstre, Høyre og MDG, sier hun.

Larssen mener det i Frp i økende grad snakkes om et skille mellom liberalister og konservative. Noe hun synes er en uting.

– Nå stilles du i bås om du enten er konservativ eller liberal. Jeg mener jeg står 100 prosent bak Frps partiprogram. Men når Solås sier vi ikke lenger skal snakke om bosetting, integrering og innvandring, da er det nye og liberalistiske tanker, sier Larssen.

Hun minner om at det er de demokratiske organene i partiet og til slutt årsmøtet på nyåret som skal avgjøre om dette skal bli partiets nye politikk.

På spørsmål om hun er bekymret for at Frp kan tape velgere til Demokratene og andre partier ved å ta politikken i den retningen Solås skisserer, svarer Larssen ja.

– Det er absolutt et poeng. Igjen må lokkallagenes innspill være avgjørende for hvilken retning Oslo skal ta. Uten velgere, og de er det ikke mange av i Oslo for tiden, har vi liten verdi, sier Larssen.

Frp gjorde sitt verste lokalvalg i Oslo på 40 år i 2019, og fikk bare 5,3 prosent av stemmene.

Flere topper tar ikke gjenvalg

Larssen er i dag 1. vara til bystyret. Hun fortalte i Nettavisen før helgen at hun ikke ville ta gjenvalg fordi hun mener det er dårlig stemning i bystregruppen, og at hun føler seg skjøvet ut.

Alle de tre som ble valgt inn for Frp i bystyret i 2019, har nå varslet at de ikke vil ta gjenvalg. Det gjelder Aina Stenersen, Camilla Wilhelmsen og Tommy Skjervold.

Larssen understreker til Aftenposten at hun tror Lars Petter Solås kan få en ny positiv kultur tilbake i bystyregruppen. Solås rykket inn som fast medlem etter at Skjervold fikk innvilget permisjon i fjor. Han har varslet at han ønsker seg førsteplassen på listen til 2023-valget.

Vil endre retorikken rundt innvandring

Maria Zähler er politisk nestleder i Oslo Frps fylkesstyre. Hun støtter Solås’ forslag til endring i Oslo Frp.

– Jeg ser i ulike kommentarfelt i sosiale medier at noen skriver at det er krise i Oslo og at man kan høre skudd på hvert gatehjørne. Det stemmer jo ikke. Det er en veldig god by å leve i og vi må videreutvikle det potensial som finnes i byen.

Hun sier også at innvandringsdebatten ikke er like aktuell i et kommunevalg.

På spørsmål om det er måten Frp skal snakke om innvandring på som skal endres, eller om selve temaet innvandring skal bli mindre viktig, svarer hun at retorikken må endres.

– Hvis man legger seg på en hard linje med unyansert språkbruk kan man oppfattes som mer radikal og ekstrem enn det man er. Det er noe som jeg har tatt meg selv i å gjøre og noe jeg har endret.