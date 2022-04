Landsmøtet vedtok EU-debatten Erna Solberg ikke ville ha

Høyre-leder Erna Solberg mener det er bortkastet energi å starte en EU-debatt. Søndag vedtok landsmøtet å gjøre akkurat det.

Partileder Erna Solberg, her sammen med nestleder Tina Bru, måtte finne seg i at landsmøtet vil ha en ny EU-debatt.

ULLENSAKER (Aftenposten): Høyres landsmøte, partiets høyeste organ, overkjørte søndag både programkomiteen og sin egen partileder Erna Solberg. Der ble det bestemt at partiet skal starte en ny debatt om Norges forhold til Europa.

Solberg tok lørdag til orde for å snakke mer om EU. Men hun sa også samme dag at det ikke er noe poeng å starte en EU-debatt nå.

– Å begynne med det når det bare er 30 prosent av det norske folk som er for, det er bortkastet energi, sa Solberg til pressen og la til:

– Vi er for EU-medlemskap i Høyre, men spørsmålet er timingen.

– Viktigere enn noen gang

Landsmøtet mener derimot at timingen er god:

«EU har i den nye situasjonen vist samhold og styrke i et robust forsvar for demokratiske verdier og internasjonal rettsorden. Situasjonen viser mer enn noen gang hvor viktige det er at demokratiene i Europa står samlet i forsvar for grunnleggende verdier. Dette har ført til at flere nå tar til orde for en ny debatt om Norges forhold til Europa.»

Ifølge vedtaket fra landsmøtet mener Høyre at «norsk EU-medlemskap nå er blitt viktigere enn noen gang», og at partiet «vil innta en ledende rolle i en ny norsk EU-debatt».

Det er en sterkere formulering enn det som var innstillingen fra resolusjonskomiteen, som ledes av tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

I den opprinnelige resolusjonen ble det bare slått fast at Høyre er for EU.

Heidi Nordby Lunde mener vedtaket må lede til et resultat.

Forventer søknad

Det var Oslo Høyre sammen med Vestland Høyre som sto bak forslaget som fikk flertall.

Oslo-delegat og leder i Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde, mener vedtaket må føre til at Høyre tar initiativ til en ny EU-søknad eller folkeavstemning.

– Ja, definitivt. Jeg forventer at det blir en prosess som på en eller annen måte skal lede frem til en ny søknad. En kan ikke bare si at vi skal ha en ny EU-debatt, vi kan diskutere EU når som helst. Det har vi gjort i 30 år, men det må jo resultere i noe, sier Nordby Lunde til Aftenposten.

Hun understreker at det vil ta tid, og at det for henne ikke er viktig om dette skjer i 2024 eller 2028.

– Ikke klare til å søke i morgen

I sin innledning søndag morgen tok også leder av Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget Ine Eriksen Søreide, til orde for å løfte EU-debatten.

«Høyre skal fortsette å ta lederskap i urolige tider. Vi vet at freden og friheten hverken kommer eller blir værende uten at vi kjemper for dem hver dag. Vi vet at det er vi – Høyre – som må gå foran i en ny diskusjon om EU og utviklingen av Europa. Av vårt kontinent. Dette, kjære venner, er vårt ansvar,» sa hun.

Til Aftenposten sier hun at det er veldig naturlig for Høyre å lede an i en slik debatt.

– Jeg tolket ikke debatten på landsmøtet som om det er noen som er klare til å søke i morgen. Men det er veldig naturlig at vi, som er et klart ja-parti, leder an i den diskusjonen jeg mener må komme i Norge nå som Europa og EU forandrer seg veldig fort, sier hun.

– Vi må kunne ivareta norske interesser på en god måte. Det blir stadig vanskeligere når vi står utenfor et fellesskap som integreres tettere og tettere og som vi er helt avhengig av å samarbeide med, mener hun.

Erna: - Helt greit

Etter landsmøtet sier Solberg at hun lever helt fint med vedtaket.

– En EU-medlemskapdebatt er noe annet enn å sette i gang folkeavstemning. Det som er vedtatt nå er helt greit. Det oppfatter jeg som et klarsignal for at vi skal ha debatten om hvorfor EU er viktig, sier Solberg .