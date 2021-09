Riksrevisjonen skal igjen kontrollere Stortinget

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier i en pressemelding at han igjen vil kontrollere Stortinget, etter at presidentskapet snudde.

– Det er gledelig at Stortingets presidentskap nå har snudd og igjen åpner døren for at Riksrevisjonen kan kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Det er en viktig del av vårt arbeid med offentlige regnskaper og avgjørende for tilliten til Stortinget – vår viktigste demokratiske institusjon, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Fikk ikke granske

I 2017 var Riksrevisjonen i gang med en granskning av sikkerheten på Stortinget. Da fikk de beskjed fra daværende stortingspresident Olemic Thommesen om å stanse.

Dette forble ukjent helt til denne uken. Da fortalte Per-Kristian Foss til Aftenposten hvorfor ikke Riksrevisjonen kunne granske stortingsrepresentantenes pendlerboliger. Denne ordningen har fått mye oppmerksomhet etter Aftenpostens avsløringer av at flere representanter har fått dekket bolig i Oslo, uten å ha boutgifter i valgdistriktet sitt.

Avsløringene førte til at statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk seg fra begge verv.

