Russland får sende varer fra Norge til Barentsburg

De russiske varene som ble stoppet på grensa til Norge, fraktes nå videre med norske transportører til Barentsburg på Svalbard, bekrefter UD.

Gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

14 minutter siden

– To konteinere med forsyninger til Barentsburg er nå på vei i et norsk skip til Longyearbyen, sier pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NRK onsdag ettermiddag.

20 tonn russiske varer ble i slutten av mai stoppet på Storskog, grensa mellom Norge og Russland.

UD opplyser onsdag til NRK at konteinerne med varer er fraktet med et norsk vogntog fra Storskog til Tromsø, og at de fraktes videre med fraktbåt fra Tromsø og til Svalbard. Denne båten er nå på vei til Svalbard.

Norge gir ikke etter for russisk krav

Lunde presiserer i en uttalelse til NTB at Norge ikke har gitt etter for Russlands krav, men at det snarere er Russland som har valgt en av løsningene Norge har foreslått.

– Årsaken til at transporten ble stanset, var bruk av russiskregistrert kjøretøy. Som reaksjon på Russlands angrepskrig mot Ukraina har Norge innført en rekke sanksjoner, som blant annet forbyr russisk veitransport over grensen. Transporten av konteinerne er nå gjennomført av norsk transportør, sier Lunde.

Hun gjentar også at norske myndigheter hele tiden har vært tydelige på at hensikten ikke er å stanse nødvendige forsyninger til Barentsburg, eller å legge unødige hindringer i veien for normal virksomhet på tettstedet.

Norske myndigheter sa nei

Norske myndigheter sa 15. juni nei til frakt av varene via Norge med begrunnelse i sanksjonene mot Russland. Russland svarte med å anklage Norge for brudd på Svalbardtraktaten, noe utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) avviser.

– Norge bryter ikke Svalbardtraktaten. Forsendelsen som ble stoppet på den norsk-russiske grensen, er stanset på grunnlag av sanksjonene som forbyr russiske veitransportforetak å transportere varer på norsk territorium, har hun sagt tidligere i en uttalelse til NTB.

Russland henviste til nettopp situasjonen for gruvearbeiderne på Svalbard da de tirsdag truet med å oppheve delelinjeavtalen med Norge. Varamedlem til nasjonalforsamlingen, Mikhail Matveev, bemerket i Dumaen at avtalen ikke har vært positiv for Russland.

– Vi avsa 175.000 kvadratkilometer av Barentshavet til Norge. I dag ser vi hvordan Norge hindrer matforsyninger i å ankomme Svalbard, til våre bosetninger, sa han ifølge RIA.