Støre-regjeringen skal kutte utslippene mer enn Solberg. Det vil vi merke allerede i høst, lover klimaministeren.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover at regjeringen vil skru til klimapolitikken allerede i høst.

Klimaduoen Vestre og Barth Eide har store ambisjoner for hvordan næringslivet skal bidra til det grønne skiftet. De vil bruke staten aktivt for å klare omstillingen.

7 minutter siden

Den ferske regjeringen er utålmodig. Allerede i høst skal velgerne merke at venstresiden har den beste klimapolitikken. Det forteller klimaminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i dette intervjuet med Aftenposten.

Solberg-regjeringen leverte sitt siste budsjett i oktober. Støre-regjeringen rekker ikke å lage et helt nytt budsjett. I hui og hast må den legge frem en såkalt tilleggsproposisjon for Stortinget. Dette er i praksis en liste over prioritere endringer på Erna Solbergs siste budsjettforslag.