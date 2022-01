FHI og Helsedirektoratet ikke lenger med på regjeringskonferansen

Helsemyndighetene er blitt kastet på dør av Støre-regjeringen og får ikke lenger være med på regjeringskonferansen, slik de gjorde under Erna Solberg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog (til venstre) og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg (til høyre) får ikke lenger være med på regjeringskonferansen. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

VG får bekreftet fra Statsministerens kontor at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke lenger er med på det ukentlige toppmøtet i regjeringen.

Der er normalt kun regjeringen og embetsverk fra SMK til stede, men i halvannet år var også fagmyndighetene og embetsverk i Helsedepartementet og Justisdepartementet med. Det tok slutt da Støre-regjeringen tok over.

– Det var viktig at FHI og Helsedirektoratet alltid ga oppdatert status på smittesituasjonen i starten av regjerings- og RCU-konferansene, sier Rune Alstadsæter, stabssjef for Høyres stortingsgruppe og tidligere statssekretær i SMK under Erna Solberg.

I tillegg svarte de på spørsmål underveis, legger han til.

Tog Borgersen, fagdirektør ved SMK, sier at regjeringen så langt ikke har sett behov for å opprette et koronautvalg (RCU), slik Solberg-regjering hadde. Han bekrefter at helsemyndighetene ikke deltar på regjeringskonferansen, og viser til at det innhentes faglig grunnlag i forkant av møtet.