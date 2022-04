Forsvarsminister Gram: Vurderer mer våpen til Ukraina

Bjørn Arild Gram (Sp) bytter taburett og er ny forsvarsminister. Sigbjørn Gjelsvik (Sp) kommer inn i regjeringen som kommunal- og distriktsminister.

Bjørn Arild Gram (t.v.) og Sigbjørn Gjelsvik ble tirsdag presentert som nye Sp-statsråder i dag av statsminister Jonas Gahr Støre.

12. apr. 2022 14:15 Sist oppdatert nå nettopp

Endringene skjer etter at tidligere forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp) trakk seg fra stillingen lørdag. Årsaken er at VG skrev at han hadde hatt forhold til en 18 år gammel kvinne som statsråd på midten av 2000-tallet.

Bjørn Arild Gram (49) har vært kommunal- og distriktsminister i Støre-regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre beskriver Gram som et «kjent fjes» i regjeringen.

– Vi har lett etter en klok og erfaren leder. Med tung politisk erfaring fra flere felt kan han gå rett inn i denne jobben, sier Støre.

Han ønsket også Gjelsvik velkommen inn i regjeringen.

– Jeg ble for alvor kjent med Sigbjørn tett på da vi forhandlet i Hurdal. Jeg var klar over at det var en tøff negl, men det jeg møtte var en erfaren politiker som evnet å se og forstå den andre siden, sier Støre.

– Forsvarsevnen må bedres

Gram legger ikke skjul på at det er spesielt å overta som forsvarsminister akkurat nå med krig i Europa:

– Jeg kjenner jo på ansvaret. Det er jo en alvorlig situasjon når nabolandet har gått til angrep på et annet naboland. Det har jo gitt en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon. Det er krig i Europa.

– Jeg ser jo frem til umiddelbart å gå inn i dette med bakgrunn i at regjeringen nettopp har lagt frem viktige saker for å møte denne utfordringen. Det er en hovedprioritet å øke beredskapen og tilstedeværelsen særlig i nordområdene: God overvåkning, situasjonsforståelse og seiling av våre fartøy. Min oppgave er å sette det ut i livet, sier Gram til Aftenposten.

Han understreker viktigheten av både et sterkt nasjonalt forsvar og å øke samspillet med de allierte i Nato. Regjeringen bevilget nylig 3,5 milliarder kroner ekstra til forsvar og beredskap.

– Det er ingen tvil om at forsvarsevnen til Norge må bedres, sier Gram.

– Vurderer våpen til Ukraina

Samtidig kjemper Ukraina for sin eksistens, og landets president Zelenskyj ber om våpen og annen støtte.

– Vil Norge bidra med mer våpen og annen hjelp?

– Nå har vi bidratt med våpen tidligere. Så er det en løpende vurdering om og hvorvidt vi skal bidra mer, eller på andre måter. Det kan jeg ikke si noe om nå.

Her er Bjørn Arild Gram på Slottet for å bli utnevnt som forsvarsminister.

Fikk spørsmål om bakgrunnssjekk

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk flere spørsmål om bakgrunnssjekken av statsrådene.

– Han var gjenstand for en grundig sjekk da han ble statsråd i oktober. Det som har kommet frem de siste dagene, må ikke skape inntrykk av at disse sjekkene ikke er grundige. Det er omfattende spørsmål som er stilt, sier Støre.

Konfrontert med spørsmål om grove tekstmeldinger

Både Gram og Gjelvsik har en lang og bred politisk bakgrunn fra lokal-, fylkes- og rikspolitikken.

Blant de forhold som ikke omtales på regjeringens og Stortingets biografier, er at Gram deltok på en famøs hyttetur i 2016.

Åtte Sp-politikere og venner, blant dem nestleder Ola Borten Moe og Gram, var til stede da det rundt midnatt ble sendt en melding til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Teksten lød «vi har lyst på fitta di». Navarsete sa at hun opplevde meldingen som trakasserende og meldte fra til partiet. Saken er ikke løst.

– Den saken opplever jeg er blitt behandlet av Senterpartiet grundig, lenge før denne regjeringen ble dannet. Jeg har ingen grunn til å still noen tvil ved Bjørn Arild Grams person eller integritet på grunn av den saken, sier Støre.

Gram sier at det ikke var ham som sendte tekstmeldingen.

– Jeg vet ikke hvem som gjorde det. Det var uheldig og beklagelig at noen var så dum å sende den, sier Gram.

Statsminister Jonas Gahr Støre ankommer Slottet tirsdag for å delta på statsråd.

Ingen forsvarsbakgrunn

Gram er utdannet siviløkonom og har bakgrunn som ordfører i Steinkjer kommune i 13 år mellom 2007 og 2020. Han var frem til i fjor arbeidende styreleders i KS, kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Han har 24 års erfaring som fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Nord-Trøndelag fra 1995 til 2019.

Gram var også statssekretær for Finansdepartementet for Stoltenberg II-regjeringen mellom 2005 og 2007.

Statsminister Jonas Gahr Støre presenter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (t.v.). Sigbjørn Gjelsvik (t.h.) som ny kommunal- og distriktsminister.

Markert seg som EU-motstander

Gjelsvik har vært valgt til Stortinget fra Akershus siden 2017, og finanspolitiske talsperson inntil han ble statsråd. Han har også vært leder av organisasjonen Nei til EU.