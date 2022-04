Presenteres på Slottsplassen: Her er de to nye statsrådene

Bjørn Arild Gram (Sp) er ny forsvarsminister og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) kommer inn i regjeringen som kommunal- og distriktsminister.

Bjørn Arild Gram (t.v.) og Sigbjørn Gjelsvik ble tirsdag presentert på Slottsplassen av statsminister Jonas Gahr Støre.

12. apr. 2022 14:15 Sist oppdatert nå nettopp

Endringene skjer etter at tidligere forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp) trakk seg fra stillingen lørdag. Årsaken er at VG skrev at han hadde hatt forhold til en 18 år gammel kvinne som statsråd på midten av 2000-tallet.

Utnevnelsen av de to nye ministrene skjedde i ekstraordinært statsråd kl. 14. Etter ti minutter kom paret ut sammen med statsminister Jonas Gahr Støre ut på Slottsplassen. Der vinket de til publikum, men forlot Slottsplassen uten å gi intervju. Det skjer først på en pressekonferanse senere tirsdag.

Bjørn Arild Gram (49) har vært kommunal- og distriktsminister Støre-regjeringen fra 14. oktober 2021. Han tar nå over Forsvarsdepartementet. Han blir erstattet av Sigbjørn Gjelsvik i Kommunaldepartementet.

Statsminister Jonas Gahr Støre ankommer Slottet tirsdag for å detta på statsråd.

Ingen forsvarsbakgrunn

Gram er utdannet siviløkonom, og har bakgrunn som ordfører i Steinkjer kommune i 13 år mellom 2007 og 2020. Han var frem til i fjor arbeidende styreleders i KS, kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Han har 24 års erfaring som fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Nord-Trøndelag fra 1995 til 2019, og må det kunne kalles en Sp-veteran.

Gram var også statssekretær for Finansdepartementet for Stoltenberg II-regjeringen mellom 2005 og 2007.

Men Gram har ingen bakgrunn fra Forsvaret, skriver Vårt Land. Avisen var først ut med å melde om utnevnelsen av Gram tirsdag.

Her er Bjørn Arild Gram på Slottet for å bli utnevnt som statsråd.

Markert seg som EU-motstander

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har til nå vært å finne i Stortingets finanskomité. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 2017, og politisk aktiv i Senterpartiet siden 1992.

Slik ser Norges nye kommunal- og distriktsminister ut.

Han har blant annet vært en ivrig motstander av EU, og vært leder av organisasjonen Nei til EU. Han har vært meldem av organisasjonen siden 1992. Han har blant annet uttalt seg negativ mot EØS-avtalen Norge er del av.

Gjelsvik ble av Aftenpostens kilder spådd som en mulig kandidat som ny forsvarsminister. Nå tar han heller over Kommunal- og distriktsdepartementet.

Gikk av etter avsløringer

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) varslet sin avgang lørdag. Det skjedde etter å ha beklaget at han som toppolitiker innledet et forhold til en ung kvinne. Tirsdag fikk han avskjed i nåde.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sa Enoksen til flere medier.

Enoksen traff kvinnen i 2005 da hun var 18 år og skoleelev. Enoksen var på det tidspunktet 50 år, og ble samme år utnevnt som olje- og energiminister.