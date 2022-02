Viken splittes. Flere andre kan følge etter. Rakner regionreformen?

I dag er det 11 fylker i Norge. Antallet kan raskt øke til 16. Men ikke alle sammenslåtte fylker blir oppløst.

Bidrar Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til at forrige regjerings regionreform rakner?

4. feb. 2022 08:22 Sist oppdatert nå nettopp

Viken er i ferd med å falle fra hverandre. Etter siste dagers møtevirksomhet i Ap er det klart at partiet kommer til å gå inn for å løse opp storfylket når avgjørelsen formelt skal tas i partiet lørdag 5. februar. Dermed ligger det an til at Østfold, Buskerud og Akershus vil gjenoppstå.

Uten Aps stemmer ville det ikke blitt flertall for en oppløsning når fylkestinget i Viken skal stemme over saken 23.–24. februar.