Støre rettet blikket mot Ukraina i 1. mai-tale

Solidaritet med folket i Ukraina var hovedfokuset i statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støres tale i Drammen søndag 1. mai.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt 1. mai-tale i Drammen søndag. Her fra Aps landsstyremøte i mars.

NTB-Kenneth Kandolf Haug

1. mai 2022 10:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi ser brutalitetens ansikt i ødeleggelse av liv, av ungdom og eldre, bygninger og sykehus, og mark som skal dyrkes, ikke bombes. Det er en krig som opprører fordi den rammer medmennesker, sa Støre i det som var hans første 1.mai-tale som statsminister.

Talen i Drammen var den første av en rekke taler Støre holder søndag. Han skal i løpet av dagen også tale i Stokke, Larvik og Skien.

Støre gjorde det nok en gang klart at han fordømmer Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi står solidariske med det ukrainske folk. Vi forsvarer deres rett til å forsvare seg selv, sa statsministeren.

Takket innbyggerne

Han la til at han mener krigen handler om hele Europa, og om kontinentets verdier. Støre gikk også innom flyktningkrisen som krigen har skapt og oppfordret til en bred innsats i det norske samfunnet.

– Mens de er her hos oss, la oss se på hver og en av dem som en av oss, sa statsministeren.

Han roste også Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg og innbyggerne i Drammen, hvor over 200 personer har stilt sine leiligheter og hybler til disposisjon for ukrainske flyktninger.

Historisk parallell

Så gikk Støre over til det norske arbeidslivet, blant annet med en advarsel om at mange unge står utenfor arbeidslivet. Han ramset opp sin regjerings planer for unge og andre.

– Regjeringen er i gang med en storrengjøring i arbeidslivet, sa statsministeren.

Så avsluttet han med en historisk parallell.

– Martin Tranmæl sa at vi måtte ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover. Det skal også vi. Gratulerer med dagen.