– Et borgerlig flertall er innen rekkevidde, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun lørdag formiddag offisielt startet valgkampen for Høyre.

Det skjedde midt i Oslo sentrum, et steinkast fra Venstres stand der Trine Skei Grande gjorde sitt i håp om å få Venstre over sperregrensen.

Solberg og Høyre kunne lørdag glede seg over det som ble omtalt som «fantastisk gode målinger». Aftenposten offentliggjorde fredag en måling som viste et Ap i motvind, som kan bli avhengig av enten MDG eller Rødt for å få flertall.

Dårlig opptakt for statsministeren

Til tross for en for Høyre oppmuntrende meningsmåling, har ikke opptakten til valgkampåpningen vært den mest ønskede for Solberg.

Avviser at koalisjonen rakner

Statsministerens drøm for fire år siden var å få alle fire partier til å samarbeide i regjering. Det gikk ikke, Høyre og Frp havnet i regjering, mens Venstre og KrF ble stående utenfor med en samarbeidsavtale med regjeringspartiene. Nå er det lite som tyder på noen ny samarbeidsavtale om de fire partienes skulle få flertall. Og ingen snakker om firepartiregjering.

Men statsministeren avviser at koalisjonen hennes er i ferd med å rakne.

– Nei, det er den ikke, sier hun, selv om hun innrømmer at Venstre og KrF var litt tydeligere på at de ville støtte en borgerlig regjering ved forrige valg enn de er nå.

– Men det er ikke så stor forskjell som folk vil ha det til.

Siv Dolmen

Venstre og Listhaug bekymrer

To ting opptok en del Høyre-velgere som sto og lyttet til statsministerens ønske om å fortsette i regjering: Venstres skjebne og Frps retorikk.

Flere ga uttrykk for dyp bekymring over at Venstre har ligget permanent lavt og under sperregrensen på mange målinger. Men statsministeren selv gir ikke uttrykk for at hun så langt mister nattesøvnen av den grunn.

– Nei, jeg gjør ikke det. Venstre har mange ganger vist at de klarer å komme seg over sperregrensen, sier hun til Aftenposten.

Et Venstre over eller under sperregrensen kan avgjøre Regjeringens skjebne.

Noen av de sentrale politikerne i Høyre som uttrykker bekymring over at Venstre ligger så lavt, gir også uttrykk for at de frykter taktisk stemmegivning ved valget: at H-velgere kan komme til å stemme Venstre i håp om å berge Regjeringen.

Karakteriserer Listhaugs angrep på KrF som meningsløst

Internt i Høyre er det delte syn på Listhaugs rolle i valgkampen. De fleste er innforstått med at Frp kjører frem innvandring og har ikke noe imot det så lenge det først og fremst styrker Frps oppslutning og får frem skillelinjer mellom Frp og venstresiden.

Men noen mener hun nå går altfor langt.

En sentral kilde i Høyre omtaler Listhaugs angrep på KrF-lederen som meningsløst. Samme person sier han tror Høyres velgere sterkt misliker Listhaug som «kulturkriger».

En annen sier hun nå har gått langt over streken og bruker ord som «vulgær retorikk» om ordvalgene hennes og mener hun må være en «pest og en plage» for både Frp-leder Siv Jensen og statsministeren. Samme kilde mener hun er mer opptatt av markere Frp enn å få gjennomslag og å fremme Regjeringens interesser.

Siv Dolmen

Solberg avviser at Listhaug forverrer samarbeidet

Selv om statsministeren gikk ut og irettesatte Listhaug for ordbruken tidligere i uken, avviser hun at slike utspill fra Listhaug kan bidra til å skyve sentrumspartienes ytterligere fra Frp og dermed forverre Ernas ønske om å få de fire partiene til å samarbeide.

– Nei, det vil være diskusjon mellom KrF og Frp i noen saker, og det vil være en diskusjon mellom Høyre og KrF om andre spørsmål. Men det som er det viktige, er at vi må holde konsentrasjonen på det som er det store skillet mellom en borgerlig politikk og en rødgrønn politikk, venstresiden. Det er det skillet folk primært må ta stilling til i denne valgkampen, sier hun.

– Velgerne i de fire partiene som nå samarbeider misliker hverandre mer enn før. Frykter du at de kan komme til å mislike hverandre enda mer etter denne valgkampen?

– Nei, det tror jeg ikke de vil gjøre. I en valgkamp vil partiene alltid vise frem sine saker. Men jeg har registrert at på min side er det ingen som stiller noe ultimatum. Det er det på den andre siden, sier hun og sikter til at f.eks. SV har kommet med slike for å samarbeide på rødgrønne side.

– Hva har du å si til vår siste meningsmåling som viser at Ap, Sp og SV kan få flertall med Rødt eller MDG på vippen?

– Det syns jeg velgerne må tenke nøye gjennom. Det er et veldig bredt spekter av partier. Man vet at de som sitter på vippen kan stille veldig tøffe krav, og det er partier jeg tror folk ikke ønsker skal sitte med makt i landet, sier hun.