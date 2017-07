Listhaug: – De største forkjemperne for kvinners likestilling er nå de feigeste

Hun er regjeringens mest omstridte statsråd. Nå har innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) startet valgkampen hjemme i Møre og Romsdal.

I én måned skal hun på turné i hjemfylket sammen med familien.

– Det blir jo selvfølgelig enklere nå som Steffen (tre måneder) er med på jobb, men det blir nok vanskeligere når vi kommer til august. Da skal jeg reise rundt uten ham, sier Listhaug til Aftenposten.

Selv om hun har vært borte fra kontoret har ikke Listhaug latt være å kommentere aktuelle hendelser gjennom sosiale medier.

I juni advarte hun mot «svenske tilstander» i Norge etter bilbrannene og ungdomsvolden i Oslo. Noe som ble avvist av justis- og beredskapsminister og partifelle Per-Willy Amundsen.

– Jeg sa også at det ikke var «svenske tilstander», men vi må vite hva vi skal gjøre fremover for ikke å ende opp som i Sverige, sier Listhaug.

Fakta: Sylvi Listhaug Innvandrings- og integreringsminister siden 2015. Før det var hun landbruks- og matminister i perioden 2013–2015.

Topper Frps stortingsvalgliste for Møre og Romsdal.

Vararepresentant på Stortinget for Oslo Frp fra 2009 til 2013. Har ikke stortingsplass i inneværende periode.

Gift med Espen Espeset, sammen har de tre barn.

Har vært i fødselspermisjon fra 5. mars til 2. juli i år.

Ble nylig rangert som Norges sjette mektigste kvinne av tidsskriftet Kapital.

Var politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe 2001–2004, byråd i Oslo for velferd og sosiale tjenester 2006–2010 og for helse og omsorg 2010–2012. Medlem av Frps sentralstyre fra 2005.

Arbeidserfaring utenfor politikken som seniorrådgiver for kommunikasjonsbyrået First House fra 2012, faglærer på Sjøholt skule 2000–2001.

De største forkjemperne er blitt de feigeste

Listhaug har tidligere advart KrF-leder Knut Arild Hareide mot å inngå samarbeid med partier KrF-velgere kan mene står for en avkristning av Norge. Hun registrerer at flere av dem som har fått opphold i Norge ikke aksepterer «våre verdier».

– Vi ser personer som er imot likestilling og så videre, denne typen holdninger ser vi eksisterer. Vi må tørre å snakke om dette, men altfor mange skyver det under teppet, mener hun.

De mest synlige forkjemperne for kvinners likestilling, som hun tidligere har identifisert som feministeliten, er ikke til stede, mener Listhaug.

– De er nå de som er feigest når det kommer til å diskutere de forholdene kvinner lever under i en del minoritetsmiljøer, sier hun.

Regjeringen kan bruke mye penger på integrering, men til de som ikke forholder seg til norske lover og verdier har Listhaug en klar oppfordring:

– Det er flere land som lever etter deres syn. Så det er jo bare å velge og vrake, og flytte dit.

Går en usikker tid i møte

Etter snart fire år i regjering, to år som landbruks- og matminister og to år som innvandrings- og integreringsminister, er hun svært godt fornøyd med arbeidet som er blitt gjort.

– På mitt område er jeg utrolig fornøyd med at vi har så god kontroll på hvor mange asylsøkere som kommer til Norge, og at vi har fått satt flere krav i integreringspolitikken, sier hun.

Frp går inn i valgkampen med stor usikkerhet. Knut Arild Hareide og Kristelig Folkeparti har gjort det klart at en regjering med Frp blir uten dem. Innvandringspolitikken til Frp kan være en utfordring for å få på plass en borgerlig regjering.

– Anser du Venstre og KrF som gode partnere når det kommer til innvandring og integrering?

– Det er ikke tvil om at innvandring er et av de feltene der vi kanskje står lengst unna hverandre. Men vi har funnet gode løsninger i løpet av disse fire årene, svarer hun.

I slutten av juni sa Frp-leder Siv Jensen at hun vil stanse asylinnvandringen til Norge. I USA har Trump-administrasjonen delvis fått gjennomføre det omstridte innreiseforbudet.

– Siv Jensen lanserte jo blant annet at man kan søke asyl fra andre land. Jeg mener vi må tenke annerledes. Et innreiseforbud i seg selv, tror jeg ikke vil løse noen problemer, sier hun.

Sover i timen

Ikke siden 1990-tallet har så få asylsøkere kommet til Norge som i første halvdel av 2017. Mye takket være retorikken og politikken til regjeringen, mener Listhaug. Likevel har ikke alt gått etter regjeringens plan.

I første innstrammingsrunde, i fjor, ble flere av forslagene til regjeringen avvist av flertallet på Stortinget. Spesielt innstrammingene rundt familiegjenforening var bittert å tape, erkjenner Listhaug.

– Vi ser jo nå at mye av innvandringen til Norge kommer gjennom familiegjenforening. Der syns jeg Arbeiderpartiet og Senterpartiet sviktet, så det er noe vi kommer til å kjempe videre for å få på plass, sier hun.

– Føler du at de andre partiene har sovet i timen?

– Ja, absolutt. I 2015 var det veldig fokus på innstramminger, da ble de andre partiene opptatt av det. Så gikk det litt tid, og det var ikke så mange som kom. Plutselig var det ikke så farlig lenger, og man stemte imot forslag som jeg tror hadde gått igjennom hvis man sto i den samme situasjonen som 2015, sier hun og legger til:

– Man opererer litt etter det som står på forsidene til avisene.

Hun frykter et regjeringsskifte vil føre til en oppmykningen av innvandringspolitikken.

– Jeg er redd for hva som skjer hvis det blir et skifte, at det mykes opp. Da er jeg helt overbevist om at det vil bli endringer på ankomstbildet til Norge, sier Listhaug.