Torsdag åpner AUFs sommerleir på Utøya. Fredag kommer Ap-leder Jonas Gahr Støre på besøk til øya. Han vil bli møtt med et klart krav fra sin egen ungdomsorganisasjon:

– Jeg forventer at Ap skroter den urettferdige fraværsgrensen. I stedet bør man komme i gang med å foreslå ulike løsninger på fraværet og frafallet i skolen, sier Mani Hussaini til Aftenposten.

Vil heller ha flere lærere og helsesøstre

Han mener det ikke bør være noen tallgrense for fravær i videregående skole i det hele tatt.

– Vi i AUF er motstandere av det. Hvis tallgrensen flyttes til for eksempel 15 prosent, vil det fortsatt være urettferdig at man får karakter ved 14,9 prosent fravær men ikke ved 15,1, sier AUF-lederen.

Han ønsker heller satsing på tiltak som flere lærere i skolen og større tetthet av helsesøstre i skolen.

Hussaini understreker at han mener det bør være en form for fraværsregler.

– Det bør være en nulltoleranse for fravær i skolen. Er du for eksempel borte to dobbelttimer etter hverandre, bør det gi en reaksjon. Men jeg har mye mer tro på å kalle inn foreldrene til en samtale enn absolutte fraværsgrenser. Det kan gjøre veien til drop out fra skolen kortere for mange, mener AUF-lederen.

Ap støttet innføring av nasjonal grense

Arbeiderpartiet på Stortinget ga i fjor sommer regjeringspartiene støtte i at det burde innføres en form for nasjonal fraværsgrense, men detaljene i dagens regelverk ble utformet av Høyre/Frp-regjeringen.

Fakta: Slik er fraværsgrensen * Mer enn 15 prosent udokumentert fravær: Elevene vil ikke få karakter i faget. * Inntil 15 prosent: Rektor kan bruke skjønn i fastsettelsen av karakter dersom fraværet er udokumentert. * Mer enn 10 prosent: Elevene vil som hovedregel ikke få karakter i faget. *Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær. Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert. (NTB)

I partiprogrammet som ble vedtatt i vår, skriver Ap at partiet vil «erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring».

Men hvordan det nye regelverket skal se ut om Ap overtar regjeringsmakten, er ikke kjent.

Ap-representant: – Klart flertall for en tydelig grense

Hussaini håper det er mulig å få moderpartiet med på at det ikke skal være en tallfestet fraværsgrense.

– Vårt mål er å overbevise Arbeiderpartiet om at en absolutt tallgrense ikke bidrar med noen verdens ting, annet enn at flere elever ikke får karakter og at flere elever må stå i kø på legekontorene, sier han.

Stortingsrepresentant Marianne Aasen svarer på vegne av Ap. Hun mener i motsetning til AUF at det bør være en tallfestet fraværsgrense.

– I Arbeiderpartiets stortingsgruppe var det et klart flertall for en tydelig grense, men mindre stivbeint. Vi vil derfor ha mer fleksibilitet og mulighet for bruk av skjønn, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

– Vi har hele veien vært svært klare på at vi trenger et tydelig nasjonalt fraværsreglement, og det vil det også bli. Vi har også sagt at vi vil evaluere dagens grense så raskt som mulig, og beholde det som fungerer og fjerne det som ikke fungerer, skriver Aasen videre.

Hevder effekten av grensen er usikker

I sommer kom nye tall som viser at registrert fravær har gått ned med hele 40 prosent i løpet av det siste skoleåret.

– Viser ikke dette at den nye fraværsgrensen virker, Hussaini?

– Det er usikkert om det er fraværsgrensen som har bidratt til dette eller ikke. Det sier Utdanningsdirektoratet, og jeg velger å stole på dem. Fraværet har smått og gradvis gått ned de siste årene, og dette er veldig gledelig.

Fakta: AUFs sommerleir *Foregår på Utøya fra og med 2. til og med 6. august. *AUF-leder Mani Hussaini foretar den offisielle åpningen av leiren torsdag. *Ap-leder Jonas Gahr Støre taler til AUF-erne fredag. *Eksstatsminister Gro Harlem Brundtland og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen besøker leiren lørdag.

I sin tale på Utøya torsdag kommer Hussaini til å utfordre Arbeiderpartiet på to saker han mener er viktige for å få flere ungdom til å fullføre videregående utdanning: