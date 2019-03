Kristian Tonning Riise stiller ikke til gjenvalg

– Jeg kommer ikke til å søke renominasjon til Stortinget. Det er en avgjørelse jeg har tatt i dialog med Innlandet Høyre og etter rådføring med gode venner, sier Kristian Tonning Riise til Nettavisen.

– Jeg mener dette var en riktig beslutning av Kristian. Det er bra at dette avklares nå, sier statsminister Erna Solberg via sin stab til Aftenposten.

Det var i slutten av februar i år at det ble det kjent at lokale Høyre-ledere i Hedmark åpnet for å renominere Riise til Stortinget i 2021.

Dette reagerte statsminister og Høyre-leder Erna Solberg kraftig på:

– Jeg tror ikke det er mulig for Kristian Tonning Riise å bli renominert til stortingsvalget i 2021.

Hun varslet at hun ikke vil sitte stille under nominasjonen.

Nå har Riise selv offentliggjort at han ikke stiller til gjenvalg.

11 varsler mot ham

Tonning Riise gikk i fjor av som Unge Høyre-leder. Dagen etter at han offentliggjorde sin beslutning avslørte Aftenposten at det ble varslet om flere episoder med Riise, inkludert en alvorlig hendelse i 2014. Tre måneder senere ble han valgt til leder i Unge Høyre.

Totalt behandlet Høyre 11 varsler mot den tidligere Unge Høyre-lederen og konkluderte for ett år siden med:

Det foreligger gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer.

Tillitsforholdet mellom Riise og Høyre er «vesentlig svekket».

Begrenset makt

Etter dette bestemte Høyre at Riises deltagelse i partiarrangementer skal begrenses. Dette omfatter også partiets landsmøter. Tonning Riise får dessuten ikke delta på arrangementer i regi av Unge Høyre.

Vervet som stortingsrepresentant er ikke noe partiet kan fradømme Riise eller han selv kan trekke seg fra.

Tre år igjen

Riise har tre år igjen av sin stortingsperiode, og det vervet kan ikke partiet fradømme ham eller han selv trekke seg fra.

– Jeg har tenkt å bruke de årene så godt jeg kan til å jobbe for viktige saker for Høyre og Innlandet. Det er heldigvis mye politikk som skapes utenom avisspaltene og debattflatene, og der er det fortsatt mye jobb jeg kan og må gjøre, sier Riise til Nettavisen.