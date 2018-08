Tirsdag kveld under Arendalsuka braket partitoppene sammen i høstens første partilederdebatt, i regi av NRKs program Debatten.

Men bare et drøyt døgn etter at Per Sandberg måtte gå av som fiskeriminister, var det Sandbergs sikkerhetsbrudd som kom i fokus.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var svært kritisk til Erna Solbergs håndtering av Sandberg-saken.

– Jeg synes faktisk synd på Sandberg i dag, sa Jonas Gahr Støre, men la til at det er flere spørsmål Regjeringen og statsministeren må svare på.

– Er det Regjeringens vurdering at norske interesser er satt i spill? Det må vi få vite, sa Støre.

Solberg sa at Stortinget skal få svar på de spørsmål de stiller, men at nå må man avvente PST vurdering av saken.

– Og det var ikke gradert informasjon etter sikkerhetsloven på Sandbergs telefon, sa hun.

– Sjekket Sandberg etter bekymringsmelding

– Når vi hører om fremmede makter, så sjekker vi ut om det er fremmede makter, svarte statsminister Erna Solberg (H) på spørsmål om hun kontaktet PST 8. juni, etter å ha fått et varsel om at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos statsråd Per Sandberg – etter at han innledet et forhold til norsk-iranske Bahareh Letnes.

– Når vi får vite det, så går vi inn og sjekker, sa hun og viste til at hun ikke åpent kan gi ut all informasjon om sikkerhetsvurderinger rundt Regjeringen.

Sandberg-show

Den tidligere fiskeriministeren kastet mandag kortene etter at han hadde brutt sikkerhetsinstruksen med å ta meg seg tjenestetelefonen på reiser til Kina og Iran og fordi han bevisst hadde unnlatt å informere Statsministerens kontor om den kontroversielle Iran-reisen med kjæresten, Bahareh Letnes.

Bare minutter før partidebatten var det duket for Sandberg-show på Gastropub Madam Reiersen et par hundre meter fra kulturhuset i Arendal som huset partilederdebatten. Der leverte Sandberg flere kraftsalver mot spesielt pressen, men også mot ikke navngitte politikere i Frp.

Han vedgikk å ha gjort feil, blant annet at han tok med tjenestetelefonen til Iran og Kina. Men han var ikke nådig mot pressens dekning av saken og påsto at mediene har viderebrakt løgner og usanne påstander.

Sandberg hardt ut mot det han hevder har vært en fordømmelse av Letnes.

– Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, sa Sandberg, som sier at kjærestens eneste ambisjon er å drive butikk og kulturutveksling mellom Norge og Iran.

Han sa også at han følte deg dolket i ryggen av partifeller.

Frp: Skal kjempe mot prestestyret

Partileder Siv Jensen ble også kjørt om den tidligere nestlederens Iran-flørt.

– Sandberg angrer ikke at han deltok på feiringen av Irans nasjonaldag. Var det feil av ham, spurte programleder Fredrik Solvang om at Sandberg deltok offisielt under Irans ambassades feiring av den islamske

Jensen ville først ikke svare på spørsmålet og sa hun i dag var mest opptatt av å la Per Sandberg få snakke ut.

– Jeg går ikke og passer på hver enkelt statsråd, men jeg mener man må tenke seg om, uttalte Jensen.

Etter å ha blitt presset videre på spørsmålet av programlederen, fastslo Jensen til slutt at hun mener Sandberg ikke burde deltatt i feiringen.

– Iran er et regime vi skal kjempe mot, sa hun.

– Selvfølgelig burde ikke en norsk statsråd feire Khomeinis inntog i Teheran, brøt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum inn fra sidelinjen, til latter og applaus fra salen.

SV varsler mulig mistillitsforslag mot regjeringen

Regjeringen ble også kjørt videre på temaet sikkerhet. Med vekt på at Riksrevisjonen i juni slaktet myndighetenes oppfølging av nasjonal beredskap og terrorsikring.

Under NRKs partilederdebatt i gikk SV-leder Audun Lysbakken til angrep på statsminister Solberg og varslet at det kan bli aktuelt med mistillitsforslag mot regjeringen når saken skal opp på Stortinget til høsten.

Lysbakken trakk også en parallell til Per Sandberg-saken, som han mente var illustrerende for regjeringens sikkerhetskultur.

KrF avgjør

Det blir til syvende og sist KrF som avgjør om regjeringen skal felles på sikkerhetssaken til høsten. KrF-leder Knut Arild Hareide har gjentatte ganger uttalt at saken er svært alvorlig.

Under debatten var Hareide tydelig på at han ville høre statsministerens svar til Stortinget før han ville trekke sine konklusjoner.

Hareide har også varslet at KrF i høst skal ta et valg om de frem mot neste valg vil gå for et blåblått alternativ, gå over til den rødgrønne siden eller fortsette som et fristilt parti som i dag.

Hareide sa partiet starter prosessen nå, og at han ikke vil starte den med å avvise noen alternativer.

– Men de to siste valgene har vi gått til valg for en sentrum-høyre-regjering, og det kan vi ikke gjøre i ett valg til, fastslo han.