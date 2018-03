Klokken 21 onsdag ringte KrF-leder Knut Arild Hareide til Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og varslet at KrF ikke lenger har tillit til stortingspresident Olemic Thommessen som følge av milliardoverskridelsen i Stortingets byggeprosjekt.

At en stortingspresident i praksis blir avsatt på denne måten, er en historisk hendelse i nyere norsk politisk historie. Thommessen går nå tilbake til et vanlig stortingsrepresentantverv og går samtidig 700.000 kroner ned i lønn – til 928.000 kroner.

Tidlig torsdag morgen fikk Thommessen beskjeden. Høyre-leder Erna Solberg og parlamentarisk leder Trond Helleland lot Thommessen få en natts søvn først.

– Hva tenkte du da du fikk beskjeden?

– Egentlig ble jeg ikke så overrasket. Det var en krevende sak, og jeg måtte jo regne med at dette kunne bli utgangen, sier Thommessen da han torsdag formiddag møtte et samlet pressekorps i Vandrehallen i Stortinget.

Da hadde han noen timer før trolig ledet sitt siste møte i presidentskapet. Han informerte ikke presidentskapet om at han klokken 10 ville gå på Stortingets talerstol og gi beskjed om at han skulle trekke seg.

KrF og Høyre hadde en avtale om at dersom KrF kom til at de ikke lenger hadde tillit til Thommessen, skulle Høyres ledelse og Thommessen informeres før saken ble offentlig. KrF sto ved denne avtalen. Noe som førte til at KrF-lederen viste en viss fleksibilitet i sitt forhold til det 8. bud da han onsdag svarte journalister at KrF ikke hadde konkludert i saken om Thommessens skjebne. Det skjedde på KrFs gruppemøte onsdag ettermiddag.

Fakta: Byggeskandalen * Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner. * Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares. * Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet. * Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter. * Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner. * Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016). * September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017). * Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres. * August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult. 7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt. 19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt. 20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammet på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten. 15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges frem. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner. Stortingsdirektør Ida Børresen går av. Kilde: NTB

Dette er Stortingets byggeprosjekt:

Hvorfor ikke før?

Spørsmålet Thommessen måtte svare på gang på gang i Vandrehallen, var hvorfor han ikke selv trakk konklusjonen tidligere og gikk frivillig.

– Så lenge jeg var valgt, var mitt fokus å gjøre en god jobb. Situasjonen er en annen i dag. Jeg tar til etterretning at KrF landet på det de gjorde, sier Olemic Thommessen.

Han legger til at han satt så lenge han hadde støtte fra dem som hadde valgt ham. Det var Høyre, Venstre, KrF og Frp.

– Mitt fokus var å gjøre en best mulig jobb, sier han.

Han karakteriserer byggeprosjektet som et mareritt som har ridd Stortinget i mange år.

– Det burde vært rigget helt annerledes innledningsvis, og vi burde hatt en helt annen kontroll på kostnadene.

– Når synes du at du mistet kontroll over kostnadene?

– Jeg har aldri hatt noen god følelse med kostnadene i dette prosjektet. Jeg fikk dette i fanget i begynnelsen av 2015, og da var det klart at vi hadde et kjempestort problem med den riggen som holdt fasaden på den gamle bygningen (Prinsens gate 26) på plass. Alt da så vi at det var store problemer, understreker han og viser til at presidentskapet har jobbet intenst med denne saken.

Fått ansvaret

Thommessen er den eneste som ble gjenvalgt av det sterkt kritiserte presidentskapet i forrige periode. Kritikken er rettet mot ham personlig, selv om saken er behandlet av tilsammen tre presidentskap.

– Føler du at du er blitt syndebukk i denne saken?

– Det har jeg ingen kommentarer til.

– Føler du at du er blitt urettferdig behandlet?

– Det er ikke viktig hva jeg føler i en slik situasjon. Dette har med styringsreglene i Stortinget å gjøre.

– Men KrFs leder har sagt at du bærer et hovedansvar?

– Jeg har ingen kommentar til det.

Personlighet i veien?

– Er det noe ved din person som kan ha bidratt til å gjøre denne saken vanskeligere?

– Det har jeg ingen kommentar til.

KrF og de tre regjeringspartiene har en samarbeidsavtale om konstitueringen av Stortinget - en avtale som KrF nå bryter.

– Tror du at denne saken får konsekvenser for samarbeidsforholdet mellom KrF og Høyre?

– Det har jeg ingen kommentarer til.

– Men noen tanker må du vel ha gjort deg?

– Vi har en god dialog med KrF, og det tror jeg Høyre også vil ha fremover.

Thommessen sier at han ikke vil si noe om hvilke råd han vil gi de parlamentariske ledere, om hvem som bør overta jobben hans.

– Hvilke oppgaver får du nå?

– Det har vi ikke drøftet, dette er jo ganske ferskt, sa han før han gikk for å ha lunsj med Foreningen Norden.