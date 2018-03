– Erna Solberg bør gi Listhaug valget mellom Facebook-postene og justisministerposten.

Et innlegg justisminister Sylvi Listhaug la ut på sin Facebook-side fredag morgen har skapt heftig debatt.

Minerva-redaktør Nils August Andresen ber nå statsminister Erna Solberg om å sette ned foten. I et innlegg med tittelen «Fjern støyen, Erna», skriver han at Listhaugs Facebook-poster bidrar til polarisering og gjøre det vanskeligere å få gjennomslag for politikk.

«Erna Solberg bør gi henne valget mellom Facebook-postene og justisministerposten», konkluderer Andresen.

Erlend Aas/ SCANPIX

La ut omstridt innlegg

Listhaug delte fredag morgen et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Dette var en motreaksjon på at stortingsflertallet torsdag sa nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

Her er innlegget som har satt sinnene i kok:

– Solberg må vise at hun kan sette ned foten

Andresen sier til Aftenposten at han reagerer sterkt fordi Listhaugs innlegg fremstår som ledd i en bevisst, strategisk handling.

– Jeg mener det er problematisk å komme med denne typen sterke beskyldninger om en motstanders intensjoner på et felt som allerede er betent og emosjonelt. På dette området er det er lett å piske opp en veldig aggresjon som ikke er politisk konstruktiv, sier han.

Minerva-redaktøren mener det er på tide at statsminister Erna Solberg setter ned foten overfor Listhaug. Han argumenterer for at Høyre kan bli kvitt Listhaug ved selv å overta justisministerposten.

– Solberg trenger å vise at hun kan sette ned foten om det er nødvendig, sier Andresen.

– Er det naturlig at statsministeren tar et oppgjør med Listhaug offentlig eller på kammerset?

– Det mest naturlige er nok at dette skjer som en dialog mellom Solberg og Listhaug. Det har ingen hensikt å krangle i offentligheten om dette.

Andresen jobbet i 2008–2009 som rådgiver på Stortinget for Høyre og er fortsatt medlem i partiet.

– Forsøpling av den politiske debatten

Også Kristin Clemet i tankesmien Civita er sterkt kritisk til innlegget. Clemet sier at det ikke er alt Listhaug blir kritisert for som er kritikkverdig. Men det siste innlegget fra Listhaug stempler hun som «forsøpling» av den politiske debatten.

– Men dette eksemplet er jeg veldig kritisk til. Hun bruker veldig sterke virkemidler og tillegger Ap og andre intensjoner de åpenbart ikke har. Tidspunktet er helt elendig når hele Norge vet at 22. juli kommer tilbake veldig sterkt, for veldig mange. Det kunne kanskje også statsministeren sagt.

– Burde hun uttrykt seg enda klarere?

– Jeg synes hun kunne vært klarere på at tidspunktet er veldig uheldig, og virker spesielt sterkt.

– Sårer og sjikanerer mange

Også tidligere byrådsleder i Oslo Erling Lae (H) reagerer på Listhaugs Facebook-post. På sin egen Facebook-side skriver han: «Teksten og bildet hun har sendt oss på Facebook, opplyser lite, men sårer og sjikanerer mange».

Han fortsetter med å be justisministeren selv om å rydde opp, og skriver at hun da ville «gjøre regjeringen som mange av oss støtter, en tjeneste».

Lae vil overfor Aftenposten ikke utdype kritikken.

– Synes du Listhaug bør slette innlegget?

– Det ville i så fall være et fornuftig tastetrykk, svarer Lae.

Fabian Stang: - Har ikke dette bildet i mitt arkiv

Frem til midten av januar var Høyre-mannen Fabian Stang statssekretær for Sylvi Listhaug.

Han kommenterer det mye omtalte Facebook-innlegget slik:

– Personlig er jeg tilhenger av en forsiktig språkbruk, men vi mennesker er forskjellige.

– Hva synes du om bildet Listhaug har valgt?

– Bilder sier meget, og jeg har ikke det bildet i mitt arkiv, for å si det slik.

– Ville du gitt Listhaug råd om å slette innlegget om du fortsatt var hennes statssekretær?

– Jeg sluttet 17. januar og skal ikke blande meg opp i det. Men jeg ser ikke bort fra at meningen med innlegget var å provosere. Da tror jeg det er klokest ikke å bli provosert.

I januar overtok Venstre-mannen Sveinung Rotevatn som statssekretær for Listhaug. Han skriver dette på sin twitter-konto: