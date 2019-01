Det får Aftenposten bekreftet. Informerte kilder opplyser også at det blir én til to nye statsrådsposter i regjeringen.

Hans Olav Syversen blir statssekretær ved Statsministerens kontor.

Flere medier har allerede meldt at Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein skal inn i regjering.

Bollestad blir ny landbruks- og matminister, noe som betyr at Bård Hoksrud trolig må ut av regjeringen.

Syversen til Statsministerens kontor

Men Frp får beholde syv statsråder, får Aftenposten bekreftet. Dersom Hoksrud må ut, betyr det at en annen Frp-er får plass rundt Kongens bord.

Ifølge NRK blir dette Ingvil Smines Tybring-Gjedde (54), som blir statsråd med ansvar for beredskap. Tybring-Gjedde er nå statssekretær i Olje- og energidepartementet.

KrF får inn Hans Olav Syversen som statssekretær på Statsministerens kontor. Syversen blir av flere KrF-ere pekt på som en partilederkandidat, noe han selv avviser.

Venstre beholder tre statsråder

Han mistet stortingsplassen ved forrige valg, og en plass i regjeringen vil sikre ham en plass i rikspolitikken.

Venstre får beholde dagens tre statsråder. Sentrale Venstre-kilder minner om at Venstre bare har hatt disse tre postene et år og at det er for tidlig å rokere. Kulturminister Trine Skei Grande får ansvar for likestillingsspørsmål, men gir fra seg kirkesakene til KrFs nye barne- og familieminister. Det bekrefter en kilde i regjeringen.