Bondevik bekrefter overfor Aftenposten at han har drøftet regjeringsspørsmålet med Hareide de siste ukene.

– Knut Arild snakker med mange, både i og utenfor partiet, også med meg. Men jeg er ikke en sjefsrådgiver som noen sprer rykter om. Han er klok nok til å snakke med mange, og jeg ønsker ikke å trenge meg på, sier Bondevik.

– Sist jeg snakket med ham, for nesten to uker siden, hadde han allerede bestemt seg, sier han.

– Hva tror du landsmøtet i KrF vedtar?

– Det tør jeg ikke si. Jeg er ikke sikker. Jeg tror det er åpent.

– Kan Hareide fortsette som partileder, og forhandle om deltagelse i Solberg-regjeringen, hvis han taper avstemningen?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Det er opp til han selv og partiet.

– Er avstanden til Frp større enn avstanden til SV?

- Den er stor nok til begge partier til at det ikke er naturlig å sitte i regjering sammen, sier Bondevik og minner om at kristendemokrater i flere europeiske land har samarbeidet med sosialdemokrater tidligere.

- Og KrF har samarbeidet med Ap om budsjetter mange ganger. Når døren til regjeringsdeltagelse er stengt den ene veien, må vi forsøke den andre retningen, sier Bondevik som mener den politiske avstanden til Frps standpunkt og holdninger er for stor til å sitte i regjering sammen..

Erna Solberg ønsker KrF inn i regjering, med Frp.

– Hvis KrF melder overgang til Ap og SV, partier som har stått langt vekke fra KrFs saker og verdier, vil det være et viktig historisk skifte, sier hun.

Solberg åpnet feiringen av tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willochs 90-årsdag, en moderat feiring i jubilantens ånd, i Høyres Hus søndag ettermiddag.

Solberg ber KrF-velgere lytte til Willoch

Men rundt bordene og i mange av talene, var det KrF-leder Knut Arild Hareids ønske om å danne regjering med Ap og Sp som var det viktigste temaet.

– Jeg håper mange av KrFs velgere lytter til Kåre Willochs budskap om hvor viktig det borgerlige samarbeidet har vært, og hva det har ført til, sier Solberg til Aftenposten.

– Etter de overskriftene min partileder har skapt de siste dagene, var jeg i tvil om jeg ville slippe inn i Høyres Hus i dag, åpnet Bondevik humoristisk gratulasjonen til Willoch.

Men mellom linjene har det oppstått en alvorlig situasjon som Bondevik indirekte signaliserte ved å si «at Høyres Hus har kanskje for mange rom»- les: plass til Frp.

Bondevik samarbeidet med Willoch i regjering på 1980-tallet. Men han ønsker ikke at KrF skal gå i regjering med Høyre og Frp.

KrF-leder Knut Arild Hareide var ikke selv tilstede.

– Han ba meg hilse, og gir boken i gave. Den er god og gir bedre forståelse av hans tenkning, sier Bondevik .

Skei Grande: – Håper at vi ikke deler oss

Hverken Solberg hun eller Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker å blande seg for sterkt inn i den pågående debatten KrF. Men at de ønsker at Hareide skal tape avstemningen i eget parti, er en selvfølge.

– Jeg respekterer prosessen KrF nå skal ha. Jeg håper de ser hva de har klart å få til i sammen med oss. At sentrum klarer å stå sammen er en stor styrke, og jeg håper at vi ikke deler oss i to blokker, sier Skei Grande.

– Er du sint eller skuffet over Hareide?

– Jeg har ikke behov for å karakterisere hans råd.

– Går Regjeringen av hvis Hareide får flertallet i partiet med seg?

– Det må du spørre statsministeren om, sier hun.

Solberg: Vil ikke si noe om Regjeringens skjebne

Solberg vil ikke diskutere ulike scenarioer og konsekvenser fremover.

– Jeg er opptatt av å få frem at KrF har fått til mange viktige saker med oss. Og så styrer vi landet på vanlig måte, og legger snart frem statsbudsjettet, sier hun.

I talen til Willoch roste Frp-leder SivJensen ham for innsatsen, og sa at hun hver dag arbeidet med mange av samme temaene som han hadde gjort.

– Vi kan aldri lene oss tilbake og si at jobben er gjort, sier Jensen.

Selv om Willoch og tidligere Frp-leder Carl I. Hagen hadde mange harde feider, er tonen en helt annen mellom Willoch og Jensen. Hun understreket og takket for vennligheten han alltid hadde vist henne.

Statsminister Solberg hyllet Willoch for hans enestående virke i norsk politikk fra slutten av 1950-tallet og frem til i dag.

Men hun berørte også indirekte den dagsaktuelle situasjonen i talen til Willoch. Hun minnet om Willoch-regjeringen som besto av Høyre, Senterpartiet og KrF, og «hva vi kunne få til når vi sto sammen. Og hva som skjedde når vi ikke gjorde det».

Willoch: – Nytter ikke å regjere med utskjellinger

– En av de mange viktige lærdommer vi har fra deg er at de borgerlige partiene må samarbeide for å få en borgerlig regjering og få gjennomført politikk, sa Solberg.

Willoch nevnte både Einar Gerhardsen og John Lyng som høvdinger han lærte mye av som ung.

– Det nytter ikke å regjere med utskjellinger, men med rolige, behersket sinnsro, sier Willoch.

Han la også vekt på hvor nødvendig borgerlig samhold, fellesskap og samarbeid over tid er for at borgerlig politikk skal føre til resultater og ikke bare ytringer. Ingen av gjestene var i tvil om dagens adressat.