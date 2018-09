Høyre-Sanner: Overraskende at Hareide anbefaler å felle Solberg

– Jeg har respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen partiet skal fatte. Det er likevel overraskende at Knut Arild Hareide anbefaler KrF å samarbeide med Ap, SV og SP om å kaste Erna Solberg som statsminister. Det vil være et historisk linjeskift for Kristelig Folkeparti, skriver Høyres nestleder Jan Tore Sanner i en e-post til Aftenposten.

Det var i en tale til landsstyret fredag, at Hareide sa han mener det er avgjørende for Kristelig Folkeparti å komme i regjeringsposisjon.

Han anbefalte så at partiet skal gå videre og se hvorvidt det er mulig å få til et samarbeid med Ap og Sp – uten SV.

Høyres statsminister Erna Solberg har foreløpig ikke uttalt seg i saken.

Sanner mener bestemt at KrF vil få mer i et samarbeid med høyresiden, enn i et samarbeid med Ap og Senterpartiet.

– I de sakene som Knut Arild Hareide peker på som de viktigste, vil han få størst gjennomslag på ikke-sosialistisk side, skriver han og fortsetter:

– Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har samarbeidet godt med KrF gjennom fem år, og KrF har fått betydelig gjennomslag for sine viktigste saker: Bistandsmål, kristendommens tydelige plass i skolen, lærernormen og løft for rus og psykisk helse, skriver Sanner.

Frp advarer mot linjeskift

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen advarer mot en betydelig venstredreining i politikken dersom KrF velger Ap og Sp. – SV gis en avgjørende rolle, mener hun.

I en e-post til NTB skriver Jensen at Frp opplever samarbeidet med KrF som godt, både nasjonalt og lokalt.

– Mange vil reagere på et KrF-samarbeid med venstresiden, spesielt på Sør- og Vestlandet, mener hun.

Jensen hevder SV vil få en avgjørende rolle i norsk politikk dersom KrF velger venstresiden fremfor de borgerlige.

Det til tross for at KrFs leder Knut Arild Hareide i sin avgjørende tale til landsstyret i KrF fredag ettermiddag presiserte at han ikke åpnet for samarbeid med nettopp SV.

– Frp og KrF er blitt enige om mange viktige saker de siste fem årene. Jeg har respekt for KrFs interne prosesser, men mener Frp og KrF har et felles verdigrunnlag og mange felles synspunkter i blant annet familiepolitikken, synet på velferdssamfunnet og ikke minst Norges kristne kulturarv.

Jensen er ikke tilgjengelig for oppfølgingsspørsmål fredag, får NTB opplyst.

Finansministeren legger i disse dager siste hånd på neste års statsbudsjett, som hun trenger Kristelig Folkepartis støtte til for å få vedtatt.

Venstre: – Bra med intern prosess

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener Hareide fortsatt vil få de sakene han vektla i landsmøtetalen sin, ved å fortsette samarbeidet med Venstre.

«[Samarbeidet] har gitt store gjennomslag for viktige sentrumssaker som bistand, klima og fattigdomsbekjempelse», skriver han i en SMS via kommunikasjonsrådgiveren sin.

«Jeg synes det er bra at KrF nå skal kjøre en prosess i partiet og at de skal legge vekt på politiske gjennomslag. Vi hadde selv en lang prosess i partiet i høst, og konkluderte med at vi fikk større gjennomslag ved å danne en blågrønn borgerlig regjering», skriver han.