Narko-thriller på Venstre-landsmøtet

– Dette vil leses synonymt med legalisering, selv om det står «vurdere» i forslaget, sa Venstres parlamentariske leder Terje Breivik under rusdebatten på partiets landsmøte lørdag.

Aftenposten har tidligere skrevet at Unge Venstre vil vurdere kontrollert salg av rusmidler som hasj, khat og LSD i butikk. Både partiets helsepolitiske talsmann, sosialbyråden i Bergen og statssekretær Sveinung Rotevatn i Justisdepartementet støtter forslaget.

Men både Venstres landsstyre og en rekke lokallag har foreslått å stryke det omstridte punktet fra uttalelsen partiet skal vedta om ruspolitikk.

Delt på midten

Både Breivik og stortingsrepresentant Kjetil Kjenset argumenterte under debatten mot å vurdere salg av hasj i butikk. Breivik frykter et «hasj over disk»-vedtak vil ta fokus vekk fra rusreformen partiet fikk gjennomslag for i Jeløy-erklæringen, en reform han mener er en viktig seier for Venstre.

– Jeg vet vi hadde en kjempedebatt om dette på Jeløya, men jeg mener vi må ta debatten ett steg videre. Vi kan ikke nekte oss å vurdere en regulert omsetning av narkotika, sa Grimstad.

Gruppen som debatterte ruspolitikk, var delt nøyaktig på midten når det gjaldt å vurdere hasj i butikk – 33 delegater stemte for, mens 33 stemte mot. Dermed går forslaget til votering i plenum søndag formiddag.

Frp: – En dramatisk oppmykning

Skulle forslaget bli vedtatt, vil det møte sterk motstand i Regjeringen og ikke minst i samarbeidspartiet KrF.

– Å tillate salg av brukerdoser av flere rusmidler vil være en dramatisk oppmykning av dagens narkotikaregelverk. En slik oppmykning ønsker ikke FrP, sier partiets helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud.

– Å legalisere narkotika, ved å gi lettere tilgang til narkotiske stoffer, frykter jeg vil senke terskelen for at ungdom begynner med narkotika. Det er en utvikling vi ikke kan akseptere, legger han til.

Også KrFs nestleder, Olaug Bollestad, advarer sterkt mot en slik liberalisering.

– Vi frykter at den legger til rette for mer rus, mer rekruttering av unge og mer problemer totalt sett, sier hun.

– Ikke noe folkekrav

Også rusfeltets samarbeidsorgan Actis, frykter hasj over disk vil føre til økt narkotikabruk.

– Ruspolitikken handler om å beskytte de sårbare. Derfor er det viktigste vi gjør, å forebygge rusproblemer. Vi vet fra rusforskning at økt tilgjengelighet gir økt bruk, og dermed også økte problemer. Derfor er det et veldig dårlig forslag å legalisere, sier generalsekretær Per Gunnar Dahl.

Han viser til at Colorado, som legaliserte cannabis i 2012, har blant den høyeste cannabisbruken av delstatene i USA. Antall trafikkdrepte med påvist THC i blodet har økt parallelt med bruken av cannabis.

– Det er ikke et folkekrav å legalisere cannabis, så her er Venstre i utakt med folket. Mer enn tre av fire nordmenn ønsker å beholde et fortsatt forbud mot cannabis, sier han.