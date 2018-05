– Hun er symbolet på de veldig mange kvinnene som har spilt en viktig rolle i utviklingen av landet vårt, fortsetter Tajik.

Hun skulle opprinnelig tale til egne velgere i Sauda og Haugesund i hjemfylket. Men de kjente henne ikke igjen: Styret i LO i Nord-Rogaland vedtok at Tajik og Aps ledelse var uønsket på grunn av partiets positive holdning til det EUs energisamarbeid (Acer).

Det famøse vedtaket førte til nye invitasjoner fra hele landet, og Harstad, Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund, Skånland og Lødingen fikk napp.

Bjørge, Stein

– Helt strålende å være her, kommenterer Tajik til at det ble Nord-Norge som i stedet får høre henne tale.

– Nydelig vær. Jeg gleder meg veldig til fine arrangement, sier hun med blå himmel, sol og snøkledte fjell som nasjonalromantiske kulisser.

Samtidig som Tajik besøkte Nord-Norge, snakket tidligere nestlederkollega og partifelle Trond Giske til støttespillere i Trondheim. Der var den røde tråden partiets behov for et tydelig ideologisk prosjekt, med vekt på relasjonen til fagbevegelsen og behovet for trygge arbeidsplasser.

Damenes underkjente innsats er den røde tråden

Det gjennomgående temaet for Tajiks tale var damenes underkjente innsats og betydning.

– Jeg ønsker å rette søkelyset mot damene, og den manglende anerkjennelsen av deres betydning for verdiskapningen, forklarer hun Aftenposten.

Toget gjennom Harstads gater samlet snaut 100 sympatisører, med flere paroler mot oljeboring Lofoten, og Acer-motstandere synlig på sidelinjen.

Etterpå fikk rundt 200 tilhørere i Harstad, og 100 nye i Kvæfjord, høre Ap-toppen skamrose landsdelens kjente og ukjente kvinner:

Bjørge, Stein

– Jeg er svak for en plass som har fostret mange sterke damer. Fra Hanna Kvanmo som var nedpå med masse autoritet til Gerd Kristiansen som ikke har tatt fem øre for å si det hun mener, og da gjerne med ord som en beskjeden sørvestlending som meg ikke tør gjenta fra scenen her, sier Tajik.

Men størst av dem alle, er ifølge Tajik, «fiskerbondekona».

– Så vil jeg starte med en hilsen til alle damene. Fra fiskerbondekona som hadde ansvaret for gården, kjøkkenet og ungene, for plogen, melken, og klesvasken, for oppdragelsen og grensesettingen, for tungt fysisk arbeid.

– Og til den deltidsarbeidende moren som leter etter flere vakter for å få inntektene til å gå rundt. Og til arbeiderdatteren som selv vil bli sjef. Arbeiderbevegelsen er til for dere, sier Tajik.

Brukte moren som eksempel

De to siste setningene var kanskje like mye en beskrivelse av eget liv:

–Det er et ordentlig mannfolkarbeid å være dame, sier hun og høster smil og latter, før hun fortsetter:

– Bare spør moren min, fortsetter Tajik. Moren kom til Norge på 70-tallet fra Pakistan, faren jobbet på verft, hun kunne ikke språket, hadde ingen venner her, men skaffet seg jobb og pakket sardiner til det luktet fisk fra topp til tå, med Tajiks egne ord.

Bjørge, Stein

– Fellesskap slutter ikke å være moderne. Vi trenger 1. mai mer enn på lenge. Arbeidstagernes rettigheter er under press. Vi er på vei mot løsarbeidersamfunnet, forskjellene mellom folk øker, sier Tajik.

Men hun tar sats én gang og drar til med at «Vi satser på Nord-Norge fordi det er jækla lønnsomt».

Tajiks metode er å parre ideer om likhet og rettferdighet med beskrivelser av vanlige folks hverdagsliv.

– Og denne kjærligheten for likhet, den som sier at uansett om mor di pakket sardiner og far din jobbet på et verft, så kan du gjøre din plikt og kreve din rett, det er en av grunnene til at jeg elsker Norge. Disse verdiene er det verdt å kjempe for, sier hun og høster applaus.

Siv Jensen og Frp får Tajik til å se rødt

At Frp-leder Siv Jensen på landsmøtet i helgen utropte Frp som «arbeidernes parti» får Tajik til å se, ja, rødt:

– Anders Lange, han som laget Frp, han var også en del av Fedrelandslaget. De mobiliserte mot arbeiderdemonstrasjoner og drev organisert streikebryteri. Så mens våre forfedre slåss for like rettighetene for alle, så slåss Frp sin grunnlegger mot arbeidsfolk sine grunnleggende rettigheter, sier Tajik.

Økt adgang til midlertidige ansettelser, kutt i fagforeningsfradraget, kutt i feriepenger til arbeidsledige og størst skattekutt til de rikeste, er eksempler hun drysser over tilhørerne. Hun er heller ikke særlig imponert over at Frp fremstiller seg som et parti for arbeiderne.

– Det er noe de smykker seg med. De fører en politikk som er i strid med alt det 1. mai handler om. De svekker arbeidstagernes posisjon, og forsterker forskjellene, sier hun.

Bjørge, Stein

Valgnederlag og Trond Giske ikke nevnt med ett ord

Aps sviende valgnederlag, MeToo og Trond Giskes dramatiske avgang som nestleder ble ikke berørt med ett ord.

– Det er ikke opplagte saker i 1. mai-talen, sier hun kort, og legger til:

– Jeg har valgt å holde en damenes tale. Men det ligger noe mellom linjene. Arbeidet mot seksuell trakassering handler om trygghet. Og om at kvinner som melder fra om overgrep skal ha like stor trygghet og være like mye verdt som menne som utfører overgrepet.

Leder i LO Sør-Troms, Laila Benjaminsen, forteller at også de sa nei til Acer. Og at Rødt trakk seg i protest fra fellesarrangementet da Tajik ble hovedtaler.

– Vi ønsker å være rause og åpne for samarbeid. Heldigvis av-inviterte noen Hadia. Vi ble veldig glade når hun kunne komme hit, sier hun.

Tajik favoritt som neste partileder

Benjaminsen legger ikke skjul på at det var «et stort nederlag» at Ap tapte og ikke fikk styre landet. Hun har likevel tro på at partileder Jonas Gahr Støre skal føre dem tilbake til makt og posisjoner.

– Jeg har tro på Jonas. Han er en tydelig og god leder. Selv om han gjør ting som vi i arbeiderbevegelsen ikke er så glade for, legger hun til.

Når Ap en gang skal velge ny leder, mener LO-kvinnen at det er «damenes tur»:

Fakta: Hadia Tajik Hadia Tajik (34), eneste nestleder i Ap, stortingsrepresentant fra Rogaland og tidligere statsråd. Hovedbudskap: Trygghet, fellesskap og likeverd. Holdt første 1. mai tale: Husker ikke. Antall tilhørere i Harstad: Rundt 200 Antall tilhørere i Kvæfjord: Rundt 100 Avbrutt av applaus: Tre ganger Talens lengde: 30 minutter

– Jeg synes det er fantastisk med en kvinnelig statsminister.

– Så Hadia Tajik er din lederkandidat?

– Det kan du godt si. Giske har gjort en kjempegod jobb som politiker. Men som privat person har han ikke opptrådt helt bra. Jeg tror han har brent broene tilbake til partiledelsen, mener Benjaminsen.

Vil ikke tallfeste ambisjoner i kommunevalget

Tilbake til Aps eneste nestleder, og startsignalet før valgkampen frem til kommunevalget i 2019.

– Hva er målet?

– Vi gjorde et svært godt valg sist og fikk over 200 ordførere. Vi ønsker fortsatt å ha en sterk posisjon i styringen av kommunene.

– Dere fikk 33 prosent oppslutning i 2015. Er det et realistisk mål for 2019?

– Jeg kommer ikke til å tallfeste noe mål, avslutter Tajik.