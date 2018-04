NRK: Ola Borten Moe tar pause som nestleder

Han opplyser til NRK at han tar pause fra vervet frem til saken rundt den grove sexmeldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete «har funnet sin løsning».

– I denne perioden der alt handler om å finne ut hva som skjedde på denne hytteturen der jeg deltok, er det krevende for meg å være sentral tillitsvalgt. Jeg håper inderlig at saken blir løst, og at vi kan komme tilbake i normal gjenge, men inntil videre er det der saken står, sier Moe til allmennkringkasteren.

En voksen avgjørelse

Sentralstyremedlem Bjarne Undheim forstår Borten Moes avgjørelse.

– Jeg forstår godt at han har følt dette som vanskelig. Det er en voksen avgjørelse. Jeg ser jo problemet hans. De sitter i gapestokk hele gjengen, sier han.

Undheim karakteriserer det som en grei løsning at han nå midlertidig trer tilbake.

– Dette er ingen trivelig sak. Det er en møkkasak, sier han og påpeker at i tillegg til at saken har vært en belastning for Navarsete, er den en belastning for hele partiet og for «hele gjengen».

– Nå får vi håper vi får en løsning, sier han.

Lørdag slo Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast overfor NTB at mannen som sendte den grove meldingen til Liv Signe Navarsete, må melde seg innen onsdag. Hvis ikke anmeldes saken. Det var under en guttetur med en rekke profilerte Sp-politikere i 2016 at Navarsete mottok den grove meldingen, som var sendt fra telefonen til en av deltagerne.

– Det var en uhørt tekstmelding som Navarsete aldri skulle fått. Nå har vi kommet så langt og så dypt ned i denne saken at vi som parti ikke har flere virkemidler for å komme dypere inn i materien, sa Vedum.

I tillegg til Moe deltok syv andre mannlige Sp-tillitsvalgte og to andre menn på turen. Alle ti har nektet for at de har sendt meldingen.

Saken oppdateres.