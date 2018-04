Borten Moe opplyser til NRK at han tar pause fra vervet frem til saken rundt den grove sexmeldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete, «har funnet sin løsning».

– I denne perioden der alt handler om å finne ut hva som skjedde på denne hytteturen der jeg deltok, er det krevende for meg å være sentral tillitsvalgt. Jeg håper inderlig at saken blir løst, og at vi kan komme tilbake i normal gjenge, men inntil videre er det der saken står, sier Moe til NRK.

Han var en av ti menn som var på hyttetur der det for to år siden ble sendt en sjikanerende melding til Navarsete. Alle ti har benektet å ha sendt meldingen.

Navarsete selv er på komitétur i Polen og har ikke annen kommentar til Borten Moes konklusjon enn at hun er «opptatt med skytetrening og kjøring i militære kampvogner.»

En voksen avgjørelse

Sentralstyremedlem Bjarne Undheim fra Rogaland har stor forståelse for Borten Moes avgjørelse.

– Det er en voksen avgjørelse. Jeg ser jo problemet hans. De sitter i gapestokk hele gjengen, sier han om alle som deltok på hytteturen.

Undheim karakteriserer det som en grei løsning at Borten Moe nå midlertidig trer tilbake.

– Dette er ingen trivelig sak. Det er en møkkasak, sier han og påpeker at i tillegg til at saken har vært en belastning for Navarsete, er den en belastning for hele partiet og for «hele gjengen».

– Nå får vi håper vi får en løsning, sier han.

Trolig tema på sentralstyremøte mandag

Ola Borten Moe skulle mandag kveld ha deltatt på sentralstyremøte i Sp. Den omtalte sex-meldingen var ikke utgangspunkt for møtet, men mange regner med at saken vil bli et tema på det som blir et telefonmøte.

– Det er trist at saken kom til dette, sier Ada Arnstad, leder i Senterungdommen og dermed også medlem av Sps sentralstyre.

Også hun sier hun har forståelse for at det er vanskelig å utøve vervet som nestleder mens saken er uløst.

– Min sterke oppfordring til den eller de som har gjort det, er å ta ansvar og si unnskyld. Det er to år på overtid, men ikke for sent, sier hun.

Betydelig anvar for å løse saken

– Dette er ryddig, sier sentralstyremedlem, Sigrid Brattabø Handegard fra Hordaland, om Borten Moes avgjørelse.

– Jeg håper det bidrar til at den som sendte meldingen informerer generalsekretæren og beklager overfor Liv Signe Navarsete. Det er ikke behov for offentlig gapestokk, sier hun.

Før nestlederen trakk seg tilbake, ga hun overfor Aftenposten mandag uttrykk for at Borten Moe selv har et betydelig ansvar for å løse saken.

– Ekte mannfolk tar ansvar, sa hun og la til at hun synes Borten Moe er i «best posisjon til å få vedkommende til å innrømme handlingen, siden det er hans vennegjeng.»

– At han i tillegg er 1. nestleder understreker også et betydelig ansvar, sa hun.

Sps ledelse har gitt de ti frist til tirsdag kveld med å komme frem med sannheten.

– Jeg håper én står frem og sier unnskyld. Hvis ikke, sender vi saken til politiet, sier Sp-leder Trygve M. Slagsvold Vedum til Aftenposten.

Aftenposten snakket med ham før det ble kjent at Borten Moe tar en pause.

Løsningen ligger hos avsenderen

Sentralstyremedlem Kathrine Kleveland fra Vestfold sier hun har «respekt» for avgjørelsen nestlederen har tatt.

– Jeg forholder meg nå til det ultimatumet partileder Trygve Slagsvold Vedum har satt, og en eventuell politianmeldelse om det ikke fører frem. Jeg har tiltro til at både generalsekretær, leder og nestleder har gjort det de kan for å løse denne triste saken, sier hun.

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga ba partiet i helgen om å suspendere Borten Moe og alle de mannlige politikerne som var med på hytteturen der sexmeldingen ble sendt.

– Dette er et sorgens kapittel fra A til Å. Dette burde aldri ha skjedd, sier Morten Søberg, eieren av telefonen som ble brukt til å sende sexmeldingen til Liv Signe Navarsete.

Ikke avklart om Sp går ut med navn

Dersom én melder seg som avsender i løpet av kort tid, er det foreløpig uavklart om Sp går ut med navn på vedkommende. For partiet vil det viktigste da å bli å få vedkommende til å snakke ut med Navarsete.

Men i og med at ti er mistenkt i saken, kan det å holde synderens navn hemmelig, også bli et dilemma.

Et tillitsbrudd i en kameratgjeng

Borten Moes ektefelle, Anna Ceselie Brustad Moe, kritiserer flere medier for deres dekning av saken i et Facebook-innlegg. Innlegget er rettet direkte mot politisk redaktør i Adressa.

– Nå har du og mediene veltet dere i fordømmelse i snart to uker, og fordømt gode menn på utallige harde måter. Uten annet bevis enn at de var på samme sted, skriver hun i et innlegg til Tone Sofie M. Aglen.

Borten Moe selv uttalte på Facebook i forrige uke at han var «skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått frem.» Han omtalte også saken som et tillitsbrudd i en kameratgjeng og la til at han ikke visste hvordan det skulle håndteres.