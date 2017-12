Frp tar kampen for Hagen til Nobelkomiteen – avgjøres i Stortinget fredag

Fremskrittspartiet foreslår Carl I. Hagen som sin kandidat til Nobelkomiteen. Det fremgår av partiets merknader til valgkomiteens innstilling som ble klare torsdag formiddag. Den endelige innstillingen fra valgkomitten er klar først torsdag ettermiddag.

Frp foreslår Hagen til tross for at Stortinget har vedtatt at vararepresentanter til Stortinget ikke kan velges til Nobelkomiteen.

– Vi ønsker at det skal voteres over vårt forslag som er Carl I. Hagen, sier partiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi.

I sine merknader skriver Frp at det ikke «finnes lovregler som legger hindringer i veien for de kandidater som valgkomiteens flertall eller mindretall ønsker å innstille».

FrP slår fast at de mener det er galt av Stortinget å innføre nye regler som de mener bare har til hensikt å ramme Hagen.

Flertallet, Ap, SV, V, Sp og KrF ønsker ikke en slik votering som Frp legger opp til. Limi gjentar at det er opp til Stortinget fredag å avgjøre om de vil tillate en slik votering.

Men flertallet er i sine merknader klare.

Men så lenge han ikke er valgbar vil ikke Stortinget velge det tredje faste medlemmet til komiteen. I praksis kan det betyr at tidligere høyrestatsråd Kristin Clemet, som er første varerepresentant til komiteen, blir fast møtende inntil Frp kommer opp med en kandidat som ikke er i strid med kriteriene.

Fredag skal Stortinget behandle innstillingen. Flertallet vil at det i forkant av avstemningen tas stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat. På den måten vil flertallet sikre seg at det ikke voteres over Frps forslag om Hagen som medlem av Nobelkomiteen.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Dette vil flertallet

Ap, SV, Sp, V og KrF står bak forslaget som har fått støtte fra Rødt. Innstillingen vil foreligge i ettermiddag, som Høyre etter alt å dømme vil slutte seg til, heter det:

«Komiteen (flertallet) viser til at Stortinget i sitt møte 5. desember 2017 fattet følgende vedtak:

1. Stortingsrepresentanter og vararepresentanter kan ikke velges til medlemmer av Nobelkomiteen.

2. Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018.

Les Stanghelles kommentar: Hagen fortjener takk!

Tydeliggjøre skille

Komiteen viser til at det er et klart ønske fra Stortinget om å markere et tydelig skille mellom norske myndigheter og komiteen som deler ut Nobels fredspris. Samtidig er det tradisjon for at Nobelkomiteen gjenspeiler sammensetningen på Stortinget og at partiene nominerer sine representanter.

Komiteen viser til at kandidaten som er foreslått fra Fremskrittspartiet for tiden er 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo og dermed kommer i konflikt med det vedtaket Stortinget fattet tirsdag 5. desember.

Komiteen vil derfor foreslå at det i denne omgang bare velges 1 medlem til Nobelkomiteen for 6 år. Komiteen er beredt til å avgi innstilling på valg av ytterligere 1 medlem til Nobelkomiteen for 6 år dersom det foreslås en kandidat som ikke strider mot Stortingets vedtak 5. desember.

Komiteen fremmer derfor følgende forslag:

Til Nobelkomiteen velges i denne omgang for 1 medlem for 6 år, suppleringsvalg av 1 medlem for 3 år samt 3 varamedlemmer for 3 år.»

Berit Reiss-Andersen og Anne Enger foreslås på faste plasser.

Slik unngår de Hagen

Og så skriver flertallet videre:

«Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2023 velges Berit Reiss-Andersen.

Og til den ledige plassen etter Kaci Kullmann Five som avgikk ved døden i februar 2017, foreslår komiteen:

Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31.12 desember 2020 velges Anne Enger.

Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås:

Kristin Clemet (H), Inger Skjelsbæk (SV) og Sofie Høgestøl (V)».

Dette betyr at Clemet vil møte i inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.