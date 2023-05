MDG åpner EU-døren: Vil starte forhandlinger om norsk medlemskap

Tidligere har MDG holdt EU-spørsmålet åpent. Nå har partiledelsen fått flertall for å gå inn for forhandlinger om norsk EU-medlemskap.

Nestleder Lan Marie Berg sparket løs EU-debatten på MDGs landsmøte i fjor. Her sammen med partiets andre nestleder Ingrid Lilland og partisekretær Torkil Vederhus.

13.05.2023 09:34

Frem til nå har MDG holdt EU-spørsmålet åpent.

I partiprogrammet står det bare at et eventuelt norsk EU-medlemskap må avgjøres etter folkeavstemning.

Nå snur partiet, eller snarere kommer ut av skapet: Lørdag vedtok de grønne å gå inn for å forhandle med EU om et norsk medlemskap. Avtalen må godkjennes av folkeavstemning, slår partiet fast.

Det ble vedtatt med overraskende stor støtte. Hele 174 av delegatene stemte for, bare 32 stemte mot.

Med det er det full seier for MDG-ledelsens syn.

Både partileder Arild Hermstad og de to nestlederne Lan Marie Berg og Ingrid Liland har støttet et ja-synspunkt. I partiledelsen er det bare partisekretær Torkil Vederhus som har vært negativ.

Venteliste for å ta ordet

Oslo MDGs to representanter på Stortinget, Lan Marie Berg og Rasmus Hansson, startet partiets EU-debatt i før landsmøtet i fjor. De argumenterte for at spørsmålet hadde fått ny relevans med Russlands invasjon av Ukraina. De mente også at EU var blitt verdensledende på klimapolitikk.

De vant ikke helt gjennom for sitt syn i fjor, men fikk partiet med seg på at de skulle starte en debatt om norsk medlemskap.

I et helt år har partiet nå debattert EU-spørsmålet. Debatten varte helt inn i siste stund på landsmøtet. Så mange ville ha ordet, at talerlisten ble full, og ordstyrer måtte sette opp venteliste.

Mange av tilhengerne fremhevet det EU får til på klima og miljøpolitikk.

– Vi står i en altomfattende klima og miljøkrise. EU er blitt en foregangsregion for klima, og har en langt mer ambisiøs politikk enn Norge, sa Lan Marie Berg da hun innledet debatten fredag.

Men det var også motstandere. Noen var kritisk til at MDG skulle løfte dette spørsmålet nå, før et kommunevalg, og var redd det ville splitte partiet og støte bort velgere, spesielt i distriktet.

En av dem var Benedikte Ness, delegat fra Vestfold og Telemark

– Det må være mulig å være litt taktiske. EU-debatten skal fortsette, men i år gjelder det å samle laget for å gjøre det beste lokalvalget vi kan, sa hun fra talerstolen.

Advarte mot kåte oljefingre

Et annet hyppig brukt motargument, var at det slett ikke vil være bra for EU å slippe Norge inn. Flere minnet om at det ikke vil være MDG, men de «svarte oljepartiene» som skal lede forhandlingene med EU.

– Vil vi virkelig slippe de kåte oljefingrene løs på EU? spurte blant annet MDG-delegat og landsstyremedlem Barbara Vögele.