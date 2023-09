Borgerlig brudd i Oslo: Høyre kaller inn til krisemøte

Tirsdag ble det klart at Venstre trekker seg fra sonderingene med KrF og Frp. Høyre kaller situasjonen alvorlig og har innkalt til et krisemøte i ettermiddag.

Det var god stemning da de fire borgerlige partiene møttes til sonderinger forrige uke. Nå har stemningen snudd. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 09:45 | Oppdatert: 26.09.2023 10:28

Allerede mandag meddelte Venstre-topp Hallstein Bjercke de andre borgerlige partiene at det ikke vil være aktuelt å forhandle om å sitte i byråd med KrF og Frp.

Det bekrefter han til Aftenposten.

– Vi er åpne for å gå inn i forhandlinger med Høyre, med sikte på et mindretallsbyråd. Dessuten er Høyre klar over at vi når som helst tar med MDG i forhandlinger, sier han til Aftenposten.

Det var Avisa Oslo som omtalte bruddet først.

Kaller inn til krisemøte

– Dette er en alvorlig situasjon. Velgerne har stemt for et politisk skifte i Oslo ved å gi de fire borgerlige partiene flertall. Det er derfor vårt felles ansvar å sørge for at Oslo får en ny politisk retning, og et nytt byråd, skriver Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

Han har nå kalt de fire partiene inn til et krisemøte.

– I lys av det Venstre nå har varslet, og på bakgrunn av sonderingene jeg har hatt, inviterer jeg derfor KrF, Frp og Venstre til et felles møte på Høyres hus klokken 1400 i ettermiddag. Jeg har ikke flere kommentarer før etter dagens møte, skriver Solberg.

Venstre bekrefter til Aftenposten at de stiller på møtet.

– Uheldig signal

KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke sier han er forundret over beslutningen.

– Jeg ser med forundring at Oslo Venstre bryter den 60 år lange tradisjonen for samarbeid mellom våre partier for å dra politikken mest mulig mot sentrum. Det sender et uheldig signal, skriver han i en e-post.

Han mener dette lover dårlig for de to partienes fremtidige samarbeidsmuligheter.

– Dette er jo også et interessant og uheldig signal med tanke på stortingsvalget i 2025.

Håbrekke sier KrF er vant til å tenke på Venstre som et åpent og samarbeidsvillig parti.

– Derfor ser det for meg ut som denne nye linjen passer dårlig sammen med Venstres tradisjon for takhøyde og liberale ideer. Vi kan likevel ikke annet enn ta dette til etterretning. KrF er innstilt på å fortsette samtalene mellom alle fire partier for å finne de beste løsningene for byen vår, skriver Håbrekke.

Ønsker å styre byen

Høyre er helt avhengig av støtte fra Venstre om de skal danne byråd. Nå setter altså Venstre hardt mot hardt, for å sikre et byråd uten KrF og Frp.

– Er det på noen måte aktuelt for Venstre å støtte et byråd dere ikke sitter i selv?

– Vi ønsker å styre denne byen og å gå i byråd, sier Bjercke.

– Kan dere støtte et eventuelt byråd bestående av kun Høyre?

– Jeg tror ikke det vil være klokt for Høyre å danne byråd alene.

Stor avstand

Allerede fredag, etter at de borgerlige partiene hadde sondert i to dager, var Bjercke tydelig på at avstanden var stor til KrF og Frp.

– Vi går til valg på en grønnere og mer liberal by, og bare i det ligger det en avstand til Frp på det grønne og til KrF på det liberale, sa Bjercke til Aftenposten.

De borgerlig partiene fikk flertall i Oslo-valget, men veien til et flertall er likevel krevende.

Mens Høyre ønsker seg et bredest mulig borgerlig flertall, vil Venstre primært samarbeide med Høyre og eventuelt Miljøpartiet De Grønne.

– Synd

Frp-topp i Oslo Magnus Birkelund beklager Venstres beslutning.

– Det er synd at Venstre trekker seg. Frp har vært tydelig på at vi ønsker å forhandle med alle de borgerlige partiene, etter at valget viste at velgerne i Oslo vil ha en ny politisk retning, skriver Birkelund i en SMS til Aftenposten.