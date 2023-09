Venstre om forhandlinger med Høyre i Oslo: – Fornøyd med utfallet

Oslos byråd blir sannsynligvis bestående av Høyre og Venstre.

Det var god stemning da de fire borgerlige partiene møttes til sonderinger forrige uke. Nå har stemningen snudd. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 09:45 Oppdatert: 26.09.2023 15:08

Det ble klart tirsdag ettermiddag.

Lae Solberg bekrefter at det kun er Høyre og Venstre som går videre med forhandlinger, med Frp og KrF som støttepartier.

– Høyre har snakket med de tre andre partiene og kommet til at det er to ting vi ser for oss. Det ene er at vi tar sikte på et byråd bestående av Høyre og Venstre. Det andre er at vi inngår en avtale om politisk samarbeid mellom Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, sier Lae Solberg.

Hallstein Bjercke i Oslo Venstre er fornøyd med at hans parti er det eneste som er i byrådsforhandlinger med Høyre i hovedstaden.

– Vi er enige om å gå videre nå – Høyre og Venstre – for å søke å danne grunnlaget for et byråd, et blågrønt byråd, sier Bjercke.

– Jeg er fornøyd med utfallet slik det er nå, legger han til.

Venstre brøt med KrF og Frp

Tidligere på dagen tirsdag ble det klart at Venstre trakk seg fra sonderingene med KrF og Frp. Høyre kalte situasjonen alvorlig.

Allerede mandag meddelte Venstre-topp Hallstein Bjercke de andre borgerlige partiene at det ikke vil være aktuelt å forhandle om å sitte i byråd med KrF og Frp.

Det bekreftet han til Aftenposten.

– Vi er åpne for å gå inn i forhandlinger med Høyre, med sikte på et mindretallsbyråd. Dessuten er Høyre klar over at vi når som helst tar med MDG i forhandlinger, sa han til Aftenposten.

Det var Avisa Oslo som omtalte bruddet først.

Kaller inn til krisemøte

– Dette er en alvorlig situasjon. Velgerne har stemt for et politisk skifte i Oslo ved å gi de fire borgerlige partiene flertall. Det er derfor vårt felles ansvar å sørge for at Oslo får en ny politisk retning, og et nytt byråd, skrev Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

Han kalt inn til et krisemøte.

– Uheldig signal

At det kunne bli vanskelig å finne en enighet mellom Venstre og Frp, var godt kjent fra før valget. Partiene står langt fra hverandre særlig i saker knyttet til klima og samferdsel.

At Venstre også ønsker å bryte med sin mangeårige samarbeidspartner KrF, vekker mer oppsikt.

KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke sier han er overrasket.

– Jeg ser med forundring at Oslo Venstre bryter den 60 år lange tradisjonen for samarbeid mellom våre partier for å dra politikken mest mulig mot sentrum. Det sender et uheldig signal, skriver han i en e-post.

Han mener dette lover dårlig for de to partienes fremtidige samarbeidsmuligheter.

– Dette er jo også et interessant og uheldig signal med tanke på stortingsvalget i 2025.

Ønsker en sekulær kommune

– Vi går til valg på en grønnere og mer liberal by, og bare i det ligger det en avstand til Frp på det grønne og til KrF på det liberale, sa Bjercke til Aftenposten fredag.

Tirsdag utdyper han hva som er problemområdene mellom de to partiene:

– En av Venstres viktigste prosjekter i Oslo de neste fire årene er å lage den beste rusomsorgen noen norsk kommune noen gang har hatt. Innenfor ruspolitikken er avstanden mellom Venstre og KrF svært stor, skriver han i en e-post.

– Uenighetene mellom Venstre og KrF fremgår ikke så tydelig av enkeltsaker i programmene, men av at Venstre er et verdiliberalt parti, mens KrF er verdikonservative. Venstre har gått til valg på en mer liberal by, og vi ser at det er vanskelig å få til sammen med KrF, sier Bjercke.

Han ramser også opp flere punkter hvor de to partiene er uenige. Dette går særlig på ruspolitikk, skjenkepolitikk og at Venstre ønsker en sekulær kommune, sier Bjercke. (Se oversikt i faktaboks).

Fakta Punkter fra Oslo KrFs program som Venstre ikke støtter Skole/barnehage: Støtte opp under private og ideelle aktører som ønsker å drive eller starte nye, verdibaserte barnehager, og gi disse like gode vilkår som kommunale barnehager Skolen skal gi rom for å markere religiøse høytider, og alle skoler skal gi elevene tilbud om skolegudstjenester før jul. Markeringene skal være basert på frivillighet og det skal gis gode alternativer. Skjenking og annen ruspolitikk: Flytte ansvaret for alkoholpolitikken fra Næringsetaten til Helseetaten, slik at folkehelseperspektivet kommer tydeligere frem Skjenkesteder pålegges en reell søknadsprosess ved fornying av skjenkebevillinger Begrense skjenketiden til kl. 02 Parker, strender og andre viktige fellesarealer skal fortsatt være alkoholfrie områder. Formuleringen «misbruk av cannabis øker risikoen for senere bruk av tyngre rusmidler» Si tydelig nei til narkotika og gå imot legalisering av narkotiske stoffer Nei til rusreform Annet: Øke tilskuddet til Den norske kirke Si nei til alle former for kjøp av sex Åpne kommunale lokaler, som skoler og Oslo rådhus, for religiøse arrangementer Elevene i osloskolen bør i løpet av skolegangen ha vært på studiebesøk til den lokale menigheten i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn som er til stede i skolens nærmiljø. Nei til søndagsåpne butikker Vis mer

Håbrekke sier KrF er vant til å tenke på Venstre som et åpent og samarbeidsvillig parti.

– Derfor ser det for meg ut som denne nye linjen passer dårlig sammen med Venstres tradisjon for takhøyde og liberale ideer. Vi kan likevel ikke annet enn ta dette til etterretning. KrF er innstilt på å fortsette samtalene mellom alle fire partier for å finne de beste løsningene for byen vår, sier han.

Ønsker å styre byen

Høyre er helt avhengig av støtte fra Venstre om de skal danne byråd. Nå setter altså Venstre hardt mot hardt, for å sikre et byråd uten KrF og Frp.

– Er det på noen måte aktuelt for Venstre å støtte et byråd dere ikke sitter i selv?

– Vi ønsker å styre denne byen og å gå i byråd, sier Bjercke.

– Kan dere støtte et eventuelt byråd bestående av kun Høyre?

– Jeg tror ikke det vil være klokt for Høyre å danne byråd alene.

Stor avstand

Allerede fredag, etter at de borgerlige partiene hadde sondert i to dager, var Bjercke tydelig på at avstanden var stor til KrF og Frp.

De borgerlig partiene fikk flertall i Oslo-valget, men veien til et flertall er likevel krevende.

Mens Høyre ønsker seg et bredest mulig borgerlig flertall, vil Venstre primært samarbeide med Høyre og eventuelt Miljøpartiet De Grønne.

– Synd

Frp-topp i Oslo Magnus Birkelund beklager Venstres beslutning.

– Det er synd at Venstre trekker seg. Frp har vært tydelig på at vi ønsker å forhandle med alle de borgerlige partiene, etter at valget viste at velgerne i Oslo vil ha en ny politisk retning, skriver Birkelund i en SMS til Aftenposten.