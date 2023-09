To statsministre og fem statsråder klar for grilling

Syv nåværende og tidligere statsministre og statsråder skal grilles i kontrollkomiteen i høst. – Rotet som er skapt inngir ikke tillit, sier saksordfører Grunde Almeland (V).

Statsminister Jonas Gahr Støre må svare på hvordan habilitetsreglene praktiseres. Vis mer

Sommerens habilitetsskandaler ruller videre. Hittil foreligger det 350 sider med spørsmål og svar om habilitet, utnevnelser og aksjehandler. Men sakene slutter ikke der.

Torsdag vedtok kontroll- og konstitusjonskomiteen ensteming en liste med 13 nye spørsmål om aksjehandlene til utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann.

Når svaret foreligger er det all grunn til å tro at opposisjonen vil bore videre og sende nye spørsmål. Finalen i habilitetsskandalen blir høringen i begynnelsen av november.

7. november peker seg ut som «politisk grillmesterskap».

Da vil både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), tidligere statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og to tidligere statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) måtte forklare seg.

Strid om ektefellene

– Det overordnede spørsmålet er å se på hvordan rutinene og habilitetsregelverket følges. Om det er gode nok rutiner eller ikke, sier saksordfører Grunde Kreken Almeland (V).

Komiteens politiske verktøykasse inneholder alt fra mistillit mot en statsråd til kritikk eller at saken henlegges.

– Vi skal vurdere hvor alvorlig vi synes disse enkeltsakene er. Og om det skal rettes kritikk eller mistillit mot sittende statsråder, sier Almeland.

Han sier det er svært alvorlig når det er avslørt brudd på brudd på habilitetsregelverket.

I komiteen er det uenighet om det er adgang til å invitere Erna Solberg og Anniken Huitfeldts ektemenn. De står begge bak aksjehandler som kona ikke visste om.

Frps Carl I. Hagen mener ja, men flertall i komiteen mener nei.

– Vi må ha adgang til å innkalle hvem vi vil i enhver sak. Enten det er ektefeller eller privatpersoner. Jeg har ingen problemer med innkalle Sindre Finnes og Anniken Huitfeldts ektemann hvis de kan opplyse saken, sier Hagen.

Almeland mener at kontrollkomiteen skal forholde seg til og avkreve svar fra de politikerne som har et konstitusjonelt ansvar overfor Stortinget.

– Derfor mener jeg det ikke er relevant å innkalle noen ektefeller, sier han.

Venstres Grunde Almeland skal lede utspørringen i kontrollkomiteen om habilitetsskandalene. Vis mer

Den første høringen finner sted fredag 29. september og mandag 2. oktober.

Da må justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare på spørsmål om fjorårets masseskyting i Oslo i forbindelse med Pride-festivalen.

Mehl må blant annet svare for hva som er gjort for å forebygge og avdekke angrep, hvilke beslutninger ble tatt under håndteringen av angrepet og hvordan 25. juni-utvalgets anbefalinger er fulgt opp.

Fakta Slik arbeider komiteen Som en del av det parlamentariske systemet foretar kontroll- og konstitusjonskomiteen kontroller av regjeringens arbeide. Når komiteen beslutter å igangsette undersøkelser, vil det første skrittet være en skriftlig henvendelse til den ansvarlige statsråden. Statsråden utarbeider så et svar. Hvis komiteen finner svaret tilfredsstillende, avsluttes undersøkelsen. Hvis ikke, kan komiteen stille flere spørsmål, eller den kan beslutte å «åpne sak». Dette innebærer at komiteen formelt tar saken opp til behandling og avgir innstilling til Stortinget. Det er tilstrekkelig at en tredjedel av medlemmene krever undersøkelser eller vil åpne sak. Normalt blir det avholdt kontrollhøring. Saken avsluttes med debatt i Stortinget i plenum. Vis mer

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (bak) må redegjøre for alt hun visste om ektefelles aksjehandler. Vis mer

To statsråder vurderes

Kontrollkomiteen har også innledet undersøkelser i to saker som angår olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og tidligere landbruksminister Sandra Borch (Sp).

8. august åpnet regjeringen for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya og en storstilt kraftutbygging i Finnmark. I april vedtok imidlertid Stortinget enstemmig å be regjeringen utrede karbonfangst og lagring som alternativ til elektrifisering.

Striden står om regjeringen faktisk har utredet karbonfangst før vedtaket om elektrifisering.

Stortinget vil vite om og hvordan alternativet er vurdert. Komiteen spør også om statsråd Terje Aasland oppfylt sin plikt til å konsultere Sametinget før vedtaket.

Sandra Borch har fått spørsmål om staten betalte for høy pris for Meraker Brug AS i fjor. Prislappen lød på 2,65 milliarder kroner.

Borch kalte kjøpet en «historisk mulighet». Men hun informerte ikke Stortinget om at prisen var høyere enn Statskog og rådgiverne i Pareto mente selskapet var verdt.

Komiteen har spurt om kjøpet i tilfelle er «begrunnet med andre hensyn enn markedsmessig avkastning». Den ber også om dokumenter som er unntatt offentlighet. Borch har svart at kjøpet er «en langsiktig eiendomsinvestering» som ikke mister verdi hvis den forvaltes bærekraftig.

I de to siste sakene har ikke kontrollkomiteen avgjort om det skal åpnes formell sak eller om saken henlegges.