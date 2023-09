Ni valgdramaer fra vårt langstrakte land

Mulig omtelling, uriktige valgresultater, hemmelige avtaler og uvanlige koalisjoner. Her er noe av det som skjedde under og etter årets lokalvalg.

Høyres Martin Smith-Sivertsen var byrådsleder i Bergen fra 2014 til 2015. I juli i år meldte han flytting til Bærum. Det skaper problemer nå.

Publisert: 14.09.2023 12:06

Kortversjonen Etter lokalvalget i Bergen kan det bli omtelling på grunn av den mulige feilfordelingen av stemmer etter at Martin Smith-Sivertsen (H) mistet plassen sin i bystyret.

I Sauda ble 19-årige Håvard Handeland valgt til Norges yngste ordfører noensinne.

Ingrid Majala fra Måsøy ble valgt til ordfører samtidig som hun fødte sitt fjerde barn.

Det er bare noen av de dramatiske og elleville historiene fra lokalvalget.

Etter tirsdagens endelige opptelling var det klart at Arbeiderpartiet hadde mistet tittelen som Norges største parti for første gang på nesten 100 år. Men årets kommunestyre- og fylkestingsvalg bød på flere overraskende vendinger.

1. Mulig omtelling i landets nest største by

I Bergen, hvor ingen av blokkene fikk flertall, har det ikke vært mangel på valgdrama. Særlig ikke etter at Martin Smith-Sivertsen (H) mistet plassen sin i bystyret.

Han fikk 629 personstemmer personstemmerPersonstemmer er en ordning velgerne kan bruke ved kommunestyre- og fylkestingsvalg til å påvirke hvilke personer som blir valgt inn i kommunestyrer og fylkesting. Kilde: SNL, ifølge BT. Dermed rykket han opp til bystyreplass, men må gi den fra seg. Han meldte nemlig flytting til Bærum i juli 2023.

Slengerne han fikk fra personer som stemte på andre partier enn Høyre, skal nå føres tilbake.

Tilbakeføringene kan få konsekvenser for mandatfordelingen. Onsdag ble det blant annet kjent at det ville føre til at Venstre må gi fra seg et mandat til fordel for Bergenslisten.

Torsdag klokken 12 møtes valgstyret i Bergen avgjøre om det blir ny telling av valgresultatet.

2. Norges yngste ordfører

I den lille bykommunen Sauda i Rogaland ble Senterpartiet størst, men ordførerkjedet går til Arbeiderpartiet. Sauda kommune har dermed akkurat valgt Norges yngste ordfører noensinne: Håvard Handeland på 19 år.

– Lærekurven nærmer seg 90 grader. Det blir mye å sette seg inn i før det konstituerende kommunestyremøte, sier Handeland til VG.

Håvard Handeland er 19 år og blir ordfører i Sauda.

Det kommer Handeland til å få god hjelp med fra sin tidligere samfunnsfaglærer Paul Løyning.

Løyning (H) er nemlig varaen til Handeland.

– Det blir fire år med statsvitenskap, sier Handeland til NRK.

3. Vant uten ordførerkandidat

I Alta ble Frp det største partiet med 25,1 prosent av stemmene.

Men hvem som skulle bli ordfører hvis Frp fikk flest stemmer var det ingen som visste. Ikke engang Alta Frp satt på den informasjonen.

Ordførerkandidat Ronny Berg trakk seg i mai, og Alta Frp stilte uten en erstatter.

I stedet var det personstemmene som skulle avgjøre hvem som skulle ta over.

Av de 29 ordførerkandidatene, var det Bengt Rune Strifeldt som kom seirende ut.

4. Hadde ikke nok kandidater

I Flekkefjord har ordfører Torbjørn Klungland (Frp) god grunn til å smile.

Der gjorde Frp brakvalg med 45,5 prosent av stemmene, og Klungland beholder tittelen som «Flanellordføreren».

Torbjørn Klungland (t. h.) ble i 2019 valgt til ny ordfører i Flekkefjord da Høyres ordfører Jan Sigbjørnsen overraskende trakk seg. Til venstre sitter Stian Birkeland (KrF). Han ble varaordfører uten mandat fra eget parti.

Men Frps popularitet i byen skulle også by på problemer. Valgresultatet i Flekkefjord tilsier at partiet skal få 16 mandater.

Men Frp i Flekkefjord har ikke flere enn 14 på listen.

Derfor ble de nødt til å gi fra seg to av plassene. Én til Høyre og én til SV.

5. Ble ordfører under fødsel

Kommunevalget bød på dobbel spenning for Ingrid Majala som stilte som kandidat for Bygdelista i Måsøy.

Samtidig som stemmene ble telt, var hun i ferd med å føde sitt fjerde barn. Majala er nå både nybakt mor og nybakt ordfører i Måsøy.

– Jeg kommer nok aldri til å oppleve noe lignende igjen. Det var veldig, veldig gøy, med både valgresultatet og fødsel, sier Majala til VG.

6. Skrev hemmelig avtale

På valgnatten signerte Sandnes kommunes Høyre-topper en hemmelig avtale med Sandnes Frp.

Avtalen skulle sikre Frps Pål Morten Borgli ordførervervet til gjengjeld for politisk samarbeid. Høyre kan ikke signere slike avtaler uten godkjenning fra partiets nye bystyre.

Mindre komplisert ble det ikke av at Frp og Høyre er uenige i hva avtalen går ut på.

Betenkt stemning under forhandlingene i Sandnes tirsdag kveld. Kenny Rettore (H), Oddny Helen Turøy (KrF), Christian Riska (KrF) og Pål Morten Borgli (Frp).

Frp hevder at avtalen er bindende, mens Høyre på sin side sier det er snakk om en intensjonsavtale. Dårlig stemning ble det uansett, spesielt rettet mot Høyres ordførerkandidat Kenny Rettore.

«Fremskrittspartiet, som trolig så en slik avtale som en av få måter å få oppfylt drømmen om ordførermakt for Pål Morten Borgli, reagerte med vilt raseri da det ble klart at Rettore ikke hadde ryggdekning for avtalen. Ja, de hadde lyst til å kaste Rettore ut vinduet», skrev Aftenbladets politiske redaktør Harald Birkevold.

7. Uvanlig firerbande i Indre Østfold

I Indre Østfold beholder Svend Saxe Frøshaug (Sp) ordførerkjedet etter at Sp, SV, Ap og Frp dannet et uvanlig flertall.

– Det er fire partier som representerer bredden i norsk politikk, men samtidig har vi samarbeidet godt og har tillit til hverandre, sier Frøshaug til Nettavisen.

Ordførerkandidat Petter Schou (H) sier til Nettavisen at den nye firkløveren er en «fargerik bukett» og tilføyer:

– Det er litt overraskende, selvfølgelig, vi prøvde å holde sammen en borgerlig gruppe. Men Frp valgte selv å hoppe over til de andre.

Senterpartiets Saxe Frøshaug har vært ordfører i Indre Østfold kommune siden 2019. Nå blir det fire nye år. Her sammen med Kronprins Haakon og Alvilde Balto Myhrvold under en tur på flyktningruta i september 2021.

8. Telletrøbbel i Skien

Manglende tall fra Valgdirektoratet skapte full forvirring i Skien kommune.

Høyre ble natt til tirsdag utropt til største parti i Skien, kun én stemme foran Ap.

Tirsdag kveld ble dette derimot snudd på hodet da Skien kommune hadde fått inn poststemmene. Det førte til en liten økning for Ap, som ble større enn Høyre.

Men gleden var kortvarig for Ap. Det var nemlig en treghet i systemene hos Valgdirektoratet som ga feil tall.

Onsdag formiddag var de riktige tallene på plass, og det viste seg at Høyre var størst i kommunen likevel.

9. Rauma ville ikke ha TV-profil

Gaute Grøtta Grav, kjent som programleder for TV-serien «Farmen», stilte som ordførerkandidat for Høyre i hjemkommunen Rauma.

Grøtta Grav hadde håpet på å bidra til en blå bølge over Rauma.

Gaute Grøtta Gravs kjendisstatus hjalp ikke Høyre i Rauma,

Det gikk ikke hjem hos velgerne, og hverken Høyre eller TV-profilen selv gjorde et godt valg.

Mens SV fikk 43,3 prosents oppslutning, gikk Høyre tilbake fra 12,5 til 8,4 prosent.

Annenkandidat for Høyre, Øyvind Hovde, fikk dessuten 93 slengere, og tar over ordførerplassen, da Grøtta Grav kun fikk 10 slengere.