Høyre slår tilbake mot Kjerkol

Høyre mener helseministeren så langt har gjort lite annet enn å reversere effektive grep Høyre gjennomførte.

– Listen over reformer, handlingsplaner og virkningsfull politikk som vi la frem da vi var i regjering, er veldig lang, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen sier til Aftenposten.

10.06.2023 20:20

– Jeg må si at det er en drøy påstand fra helseministeren.

Det sier Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, til Aftenposten.

Stortingsrepresentanten svarer på kritikk fremsatt av Ingvild Kjerkol (Ap). I et intervju med Aftenposten torsdag varslet helseministeren flere reformgrep for helsesektoren. Behovet for reform hopet seg opp under Erna Solbergs regjeringstid og årene med pandemi, mener Kjerkol.

– Med unntak av to til tre år med pandemi og veldig unormale tilstander, har det vært for mye stillstand, sa hun til Aftenposten.

Det vil ikke Høyre ha på seg. Partiet har sendt Aftenposten en liste (se faktaramme) over reformgrepene partiet tok siste det styrte landet og helsedepartementet.

– Listen over reformer, handlingsplaner og virkningsfull politikk som vi la frem da vi var i regjering, er veldig lang, sier Trøen.

– Med unntak av to til tre år med pandemi og veldig unormale tilstander, har det vært for mye stillstand, sa Kjerkol i et intervju med Aftenposten nylig. Høyre kaller det en «drøy påstand».

Fakta Høyres helsereformer: Høyre har sendt følgende liste over reformgrep partiet tok da det styrte helsedepartementet, for å tilbakevise helseministerens påstander om «stillstand». Partiet understreker at listen ikke er uttømmende. Solberg-regjeringen: innførte pakkeforløp for kreft

innførte pakkeforløp for rus og psykisk helse

la frem en nasjonal helse- og sykehusplan, som fastsatte sykehusstrukturen i Norge

la frem eldrereformen «Leve hele livet»

la frem rusreformen, som ikke fikk flertall på Stortinget

la frem en opptrappingsplan for rusfeltet, på totalt 2,4 milliarder fra 2016–2020

Innførte Fritt behandlingsvalg

Etablerte Undersøkelseskommisjonen

la frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Etablerte helsefellesskap for å bedre samhandlingen mellom kommunene og sykehusene

Innførte lovkrav om psykolog i alle kommuner

La frem en handlingsplan for allmennlegetjenesten Vis mer

– Vi er ikke imponert

Trøen og Høyre er heller ikke særlig rosende i omtalen av det Kjerkol har fått til i sine snart to år i regjeringen.

– Vi er ikke imponert. Det virker som om de er mest opptatt av å fjerne de viktigste løsningene og reformene Høyre gjennomførte. Utover det har det skjedd lite så langt, sier Trøen.

– Du tenker på Fritt Behandlingsvalg, som Støre-regjeringen avviklet?

– Ja, blant annet. Og nå ser vi at ventetiden for helsetjenester øker, uansett hva man trenger behandling for.

Fritt behandlingsvalg var en reform som sa at man selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten – f.eks. mellom sykehus eller mellom godkjente private aktører. Staten tok regningen. Dagens regjering mener ordningen var så raus at den i praksis var en etableringsrett for private aktører, og at den dermed tappet de offentlige sykehusene for midler.

Alle pasienter kan fortsatt velge behandlingssted fritt mellom offentlige sykehus og private aktører som har avtaler med det offentlige.

Høyre mener ordningen tilførte helsesektoren sårt tiltrengt mangfold og valgfriheten, og at den bidro til å bedre utnyttelse av ressursene i Helse-Norge.

Mener helseministerens to budskap kolliderer

Mens Høyres Bent Høie fortsatt styrte Helse- og omsorgsdepartementet, ble det lagt frem en evaluering av ordningen som blant annet viste at reformen i liten grad bidro til reduserte ventetider og mer effektive sykehus. Samtidig het det at reformen hadde gitt økt valgfrihet for noen pasienter.

– Helseministeren mener Fritt Behandlingsvalg gjaldt få mennesker?

– 21.200 pasienter valgte Fritt Behandlingsvalg i 2021. Det er lite i forhold av alle dem som får helsebehandling i Norge i løpet av ett år. Men det er en viktig del av valgfriheten for disse pasientene, som får den behandlingen de ønsket, sier Trøen.

Hun legger til at Fritt Behandlingsvalg har vært særlig viktig for pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser.

– Og helseministeren har to budskap som ikke henger sammen. For hun sier at det gjelder få pasienter og samtidig at ordningen var et sugerør ned i statskassen. Det kan ikke være begge deler, legger hun til.

– Vil dere gjeninnføre reformen om dere vinner valget i 2025?

– Vi er veldig bekymret for kapasiteten i spesialisthelsetjenesten, og er helt tydelige på at vi vil ha et større innslag av private og ideelle aktører i godt samarbeid med det offentlige helsevesenet.

Trøen sier at Høyre er kjent med utfordringene som Helsepersonellkommisjonen peker på: At det i fremtiden helt uunngåelig vil bli færre ansatte pr. pasient.

– Men det er ingen automatikk at det vil gi flere ansatte i det offentlige helsevesenet ved å begrense de private.