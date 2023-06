Arbeidsgruppe vil ha mer brannsamarbeid og sterkere beredskapsdirektorat

Styrking av nasjonalt beredskapsnivå ved å gi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. en tydelig rolle ved større hendelser og kriser.