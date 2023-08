Åpner ti nye tjenestesteder for politiet. Møtt med kritikk.

Regjeringen har skylapper på og bomull i ørene, mener Høyre om at det skal åpnes ti nye polititjenestesteder. Politiets Fellesforbund er heller ikke imponert.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la onsdag frem listen over hvilke kommuner som vil få nye polititjenestesteder neste år. Vis mer

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la onsdag frem listen over hvilke kommuner som får nytt tjenestested:

Sørumsand, Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal (vintersesong).

– Vi må prioritere trygghet og beredskap for alle i hele landet, og i dag tar vi enda ett skritt for dette, sa Mehl da hun la frem listen.

Noen nyopprettelser, noen gjenåpninger

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å åpne 20 polititjenestesteder. I fjor kom beskjed om at en grensepolitistasjon på Magnormoen åpnes, og i januar fulgte regjeringen opp med en liste med ytterligere ni polititjenestesteder. Onsdag kom de siste ti på plass.

Noen er nyopprettelser, mens andre er gjenåpninger av tjenestesteder som ble lagt ned i forbindelse med politireformen.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum legger vekt på at mange kommuner har ønsket seg lokalt politi på stedet.

– Det har noe å si for folks trygghet at man kjenner sitt lokale politi, at man kan slå av en prat når man møtes. Og det har noe å si at det er kort reisevei til nærmeste polititjenestested, sier han.

Politiets Fellesforbund: Arrogant

Beslutningen er omstridt. Tirsdag kunne NRK vise til at politimestre flere steder slett ikke ønsker nye kontorer. De vil prioritere ressursene annerledes, med vekt på mer bemanning.

Politiets Fellesforbund mener regjeringens beslutning er helt feilslått politikk.

– Det er på kanten til arrogant! Når de har fått så tydelige politifaglige råd om at dette trenger vi ikke, så overkjører de oss likevel på det, sier leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund til NTB.

Forbundet frykter at mer lokalt politi vil tappe ressurser fra andre områder i politidistriktene. Skatvold stiller spørsmål ved om opprettelsene vil bety lavere bemanning andre steder. I tillegg vil det kreve ressurser å opprette og drifte kontorer, for eksempel ved å leie kontorlokaler og kostnader ved administrasjon.

Dette spiser av politidistriktenes budsjetter fordi det ikke er bevilget ekstra midler til de ti nye stedene, mener hun.

Høyre: Vondt å høre på

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland er sterkt kritisk. Regjeringen forstår ikke alvoret i situasjonen politiet står i, mener han.

– Vi visste at regjeringen har skylapper på. De har visst bomull i ørene også. Hadde de lyttet til politiet og de tillitsvalgte, hadde de ikke gjort dette, sier Stensland.

– Det gjør vondt å høre Senterpartiet og Arbeiderpartiet skryte av nye politikontorer når vi i går fikk så klare advarsler fra flere politimestre om at dette ikke er i tråd med politifaglige råd. Regjeringen tar politiet i feil retning og bruker ressursene feil, legger han til.

Fikk ønsker fra kommunene

Mehl og Vedum viser til at de har bedt om innspill fra alle landets kommuner for å høre hvordan politiet fungerte lokalt, i tillegg til at de har fått inn politifaglige råd. Summen av dette har dannet utgangspunkt for beslutningen.

Mehl understreker at det i siste instans er en politisk beslutning.

– Vi har gått bredt ut, og det er mange kommuner som har meldt tilbake til oss. Noen mener det er for langt til nærmeste politistasjon, og at politiet er for lite til stede, sier Mehl.

Noen kommuner får nytt polititjenestested på grunn av utfordringer med kriminalitet, lang reisevei eller behov for mer synlig lokalt politi, ifølge justisministeren. Åpningstid og tjenestetilbud ved det enkelte tjenestested fastsettes av lokalt politi i samråd med kommunen.

Opprettelsen av nye polititjenestesteder inngår i regjeringens arbeid med en lokalpolitiplan, som kommer i høst.