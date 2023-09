Frp-toppen som ikke får være på Frp-toppen

En nachspiel-skandale førte plutselig Magnus Birkelund helt til topps i Oslo Frp. Men ikke på papiret.

Tomme stoler og stengte dører ved Ammerudhjemmet i Groruddalen. Frps Magnus Birkelund mener sykehjemmet aldri skulle blitt nedlagt. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 11:48

Kortversjonen Oslo Frp's fremste politiker, Magnus Birkelund, lover å bygge flere sykehjemssenger og å rehabilitere veiene i Oslo, hvis hans parti kommer til makten etter høstens valg.

De ønsker også å eliminere eiendomsskatten over en periode på fire år.

Hans drømmekoalisjon i byråd består av Frp og Høyre, og han garanterer at de ikke vil samarbeide med MDG.

Han er egentlig Oslo Frps nummer én. Men på valglistene står han som nummer to. Bak den ekskluderte Lars Petter Solås, som valgloven tvinger til fortsatt å stå som listetopp for Fremskrittspartiet.

– Hvordan opplever du den situasjonen?

– Jeg opplever at vi nå er et veldig samlet parti som går til valg, og at jeg har full støtte fra partiet.

– Er det vanskelig i kommunikasjonen med velgerne?

– Jeg opplever det egentlig som greit å fortelle folk hva vi står for. Så jeg har egentlig ikke noe stort problem med det.

Det var i juni at Birkelund brått måtte ta permisjon fra direktørjobben i arbeidsgiverorganisasjonen Virke for å fronte Oslo-partiet.

Han er lite interessert i å utbrodere situasjonen som oppsto. Budskapet er godt drillet: Moralen er god, samholdet stort.

– Jeg synes egentlig valgkampen går fint, og målingene går oppover, sier han.

Magnus Birkelund jobbet fem år som rådgiver for Frps finansfraksjon på Stortinget. Nå kaster han seg inn i Oslo-politikken. Vis mer

Lover flere sykehjemsplasser

Aftenposten har invitert toppkandidatene i de største Oslo-partiene til å ta oss med til et sted i byen som vil merke en forandring om de får styre etter valget.

Birkelund har tatt oss med til Groruddalen, til Ammerudhjemmet, et sykehjem som ble lagt ned i 2021 etter 50 års drift.

– De siste årene har det blitt lagt ned 680 sykehjemsplasser i Oslo. Terskelen for å få sykehjemsplass er blitt altfor høy i Oslo, sier Birkelund.

Får Frp bestemme, skal det bygges langt flere plasser. Kvaliteten skal bli bedre, og bemanningen økes, forteller han.

Mange satte veldig pris på Ammerudhjemmet, sier Magnus Birkelund. Men han kan ikke love at det nedlagte sykehjemmet blir åpnet igjen. Vis mer

– Da Ammerudhjemmet ble nedlagt, sa Sykehjemsetaten at det var fordi bygningsmassen ikke tilfredsstilte tekniske krav. Mener du det var en gal avgjørelse å legge det ned?

– Ja, man burde heller ha sørget for at standarden var der man mente den burde være. For dette sykehjemmet var noe som både beboerne, lokalområdet og de ansatte satte veldig pris på, sier Birkelund.

– Hvis Frp får bestemme, blir det sykehjem igjen på gamle Ammerudhjemmet?

– Nei, ikke nødvendigvis, men det vi i hvert fall skal sørge for er at det er nok sykehjemsplasser til alle som trenger det, og at kvaliteten er på et nivå som er bra, sier han.

Fakta Bli bedre kjent med Magnus Birkelund (36) Bydel: Frogner Sivilstatus: Samboer. Innflytter eller innfødt: Fra Bærum. Utdanning: Bachelor of management fra BI. Kjører du bil? Jeg kjører veldig sjelden og har ikke egen bil. Jeg pleier å gå dit jeg skal. Hobby: Jeg trener brasiliansk jiu-jitsu. Vis mer

– Hva er de tre viktigste sakene du går til valg på?

– Å fjerne eiendomsskatten i løpet av fireårsperioden. Å rehabilitere veiene i Oslo, som ser ut som krater og åpne sår. Å sørge for valgfrihet innen helse- og omsorgstjeneste i byen, med både offentlig, private og ideelle aktører.

– Har du en politisk hjertesak?

– For meg er det utrolig viktig hvordan vi hjelper rusavhengige i Oslo. Jeg synes blant annet at Eika-klinikken, som hjelper tunge rusavhengige, gjør en kjempejobb.

– Hvilke andre partier samarbeider du helst med i byråd, og er det noen partier du absolutt ikke kan samarbeide med?

– Min drømmekoalisjon er Frp og Høyre sammen, men jeg setter meg gjerne ned med alle de borgerlige partiene. Vi kan ikke samarbeide med MDG, det har vi gitt en garanti mot. Heller ikke de andre venstreside-partiene.

– Hva lover du å gjennomføre før jul, gitt at du havner i en posisjon med makt?

– Allerede i første budsjett må vi begynne å kutte i eiendomsskatten. Vi må starte styrkingen av eldreomsorgen, og vi må sette i gang rehabilitering av veiene.

– Hva irriterer deg mest i hverdagen i Oslo?

– Det er hvordan veiene ser ut. At vi kan se at det er til dels veldig store hull. Jeg mener det er ikke verdig en hovedstad. Det kan også skape farlige situasjoner.

– Hva er den største tabben du har gjort i politikken?

– Er det frekt å si at jeg ikke har gjort de helt store tabbene riktig ennå? Jeg vet jeg kommer til å gjøre feil og tabber, men jeg synes det er bedre enn å ikke gjøre noen ting.

– Hva er du mest stolt av å ha fått til i politikken?

– Jeg er veldig stolt over at jeg fikk være med på forhandlingene om oljeskattepakken på Stortinget under pandemien.

– Hvilken politisk motstander i Oslo vil du skryte av? På motsatt blokk!

– Den ene er Jan Bøhler (Sp, tidligere Ap), som jeg synes har gjort en fantastisk innsats for barn og unge generelt, men særlig her i Groruddalen. Jeg synes det er synd at Arbeiderpartiet ikke lyttet mer til han. Den andre er Kari Elisabeth Kaski i SV. Hun fikk jeg et veldig godt inntrykk av i alle forhandlingene om krisepakkene på Stortinget.

– Hva er ditt favorittutested/restaurant i Oslo?

– Jewel of India på Frogner. Det mener jeg er en fantastisk nabolagsrestaurant med nydelig mat og verdens herligste ansatte.

– Hvilket fotballag holder du med? Og når var du sist på kamp?

– Jeg følger ikke så veldig mye med på fotball, og det er mange år siden jeg var på en kamp. Men jeg synes det er gøy at KFUM gjør det så bra i OBOS-ligaen. Jeg håper vi snart kan ha to lag fra Oslo i toppserien.

– Hvilke sang hadde du sunget for å oppsummere ditt politiske prosjekt?

– «Vet Oslo byråd hva en spade er» av Jan Erik Vold. Det synes jeg er en gøy sang som folk bør høre.