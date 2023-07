Dette betyr Økokrims undersøkelser av Moes aksjehandler

Det er særlig tre momenter som vil bli vurdert i Økokrims undersøkelse av saken, sier tidligere Økokrim-nestleder til Aftenposten.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er i hardt vær for et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Tidligere fredag kunne E24 melde at Økokrim ville undersøke om noe kriminelt har funnet sted i forbindelse med aksjehandlene til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

De ønsker å undersøke om det er grunnlag for å åpne en etterforskning.

– Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sa Økokrim-sjef Pål Lønseth til E24.

Moe selv sier selv til NRK at han ikke har hatt tilgang til innsideinformasjon.

Tre momenter

Til Aftenposten forteller Erling Grimstad at Økokrim er i en særposisjon sammenlignet med andre politiinstitusjoner i Norge.

– De kan undersøke om de vil etterforske en sak. Hos andre politiinstanser i Norge må det foreligge en anmeldelse i forkant, sier han.

Grimstad er tidligere nestleder i Økokrim. I dag jobber han som advokat og driver Økokrimpodden.

Innsidehandel dreier seg om kjøp og salg av børsnoterte aksjer basert på fortrolig informasjon som kan få vesentlig betydning for kursen.

Det sentrale Økokrim skal undersøke om bør etterforskes, er om informasjonen er:

presis

offentliggjort

egnet til å påvirke kursen

– Det fjerde vilkåret er at forholdet må gjelde en aksje, men det synes å være oppfylt, supplerer Grimstad.

Han legger til at du kan straffes for innsidehandel, enten du handler med vitende og vilje eller uaktsomt.

Erling Grimstad er tidligere nestleder i Økokrim. Han synes det er rart at Ola Borten Moe (Sp) handler i aksjer, og ikke fond.

– At han da ikke handler i fond

Statsråder er underlagt strenge retningslinjer for kjøp og salg av aksjer. De skal sikre at eventuelle investeringer statsråder gjør, ikke skal svekke tilliten til regjeringen og avgjørelsene den tar.

– At han da ikke handler i fond, er rart. Med slike investeringer har man mindre risiko for at man i lys av sin posisjon som statsråd mister tilliten til markedet og samfunnet, sier Grimstad.

Han legger til at han synes det er oppsiktsvekkende at en statsråd skal handle på verdipapirmarkedet.

– Det skaper en risiko for hvilke beslutninger han ikke kan ta del i. Når han handler i enkeltaksjer og ikke fond, gjør han det vanskelig for seg selv.

Bakteppet

Det var tidligere fredag at E24 skrev at Moe hadde brutt regjeringens habilitetsregelverk. Bakteppet var at han hadde handlet aksjer i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen for over 400.000 kroner, ifølge økonomiavisen.

Gjennom den finske våpenleverandøren Patria eier Kongsberg Gruppen indirekte 25 prosent av Nammo.

I januar deltok han på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Moe sa også at han hadde brutt regjeringens retningslinjer for handel med aksjer i forbindelse med tidligere kjøp av aksjer i nevnte Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank1 SMN.

Stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein (KrF) er blant dem som har krevd Ola Borten Moes avgang.

Moe svarer på krav om avgang

I timene etter saken kom ut i offentligheten, har flere krevd Moes avgang. Konfrontert med dette av VG, sier Moe følgende:

– Jeg har uttrykt et ønske om å fortsette men det er avhengig av at nødvendig tillit er på plass. Det spørsmålet er det andre enn meg som avgjør.

Han legger til at han forstår at det stilles en rekke spørsmål knyttet til sin integritet som statsråd.

– Dette er selvsagt en situasjon som det er uhyre beklagelig at jeg har sett meg selv i, sier Moe.