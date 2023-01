Kaski trekker seg fra lederkampen i SV

– Jeg vet at dette vil skuffe mange, skriver Kari Elisabeth Kaski om avgjørelsen om den vanskelige avgjørelsen.

Kari Elisabeth Kaski blir ikke SVs neste leder.

2. jan. 2023 14:05 Sist oppdatert nå nettopp

Kari Elisabeth Kaski har bestemt seg for å ikke stille til valg som ny leder for SV. Det bekrefter hun selv på Facebook.

«Jeg vet dette vil skuffe veldig mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig. Men jeg har kommet frem til at det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå», skriver hun der.

Kaski skriver at hun mandag informerte valgkomiteen at hun ikke kan stille seg til disposisjon til ledelsen i SV.

«Det har tatt tid å komme fram til denne beslutninga. Jeg har vært åpen om den vanskelige livssituasjonen jeg er i. Jeg er i foreldrepermisjon etter et tøft svangerskap og barsel, og jeg har måttet gitt det rom», skriver Kaski.

Kaski er SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget, men er nå i fødselspermisjon. Hun er tilbake fra den 21. februar.

Bergstø har meldt seg

Audun Lysbakken informerte før jul at han ikke tar gjenvalg som på SVs landsmøte 17.–19. mars.

Nestleder Kirsti Bergstø er så langt den eneste som har sagt at hun ønsker vervet.

Det bekrefter valgkomiteens leder, Pål Julius Skogholt.

– Jeg tar til etterretning at Kaski ikke ønsker å stille. Det er ikke andre enn Bergstø som har meldt til komiteen at de ønsker å stille som leder, sier han til NTB.

Aftenposten skrev før jul at flest fylkesledere pekte på Kaski som ny SV-leder.

Flere SV-ere som støttet Kaski, sa da at de var sikre på at det flertall i partiet for Kaskis kandidatur.

Bergstø-tilhengerne mente imidlertid at det på ingen måte var gitt hvor flertallet ligger, selv om et flertall av fylkeslagene støttet Kaski.

Den andre nestelderen, Torgeir Knag Fylkesnes, sa før jul at han var «skeptisk» til å stille som lederkandidat.

I Facebook-posten skriver Kaski at mange har uttrykt et ønske om at hun blir partiets neste leder. Det gjør avgjørelsen ekstra vanskelig, ifølge henne.

«Det er en enorm tillitserklæring, og mange har tilbudt seg å stille opp for meg og partiet. Det er jeg svært takknemlig for», skriver hun.

Kaski skriver at hun ser på støtten til seg som leder, som en støtte til «det partiet mange av oss vil videreutvikle».

Hun beskriver det som et «bredt, inkluderende, solidarisk, utadvendt, ambisiøst rødt og grønt folkeparti».