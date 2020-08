Lederen av Aps homonettverk hardt ut mot Giske: – Jeg kommer aldri til å ha tillit til ham igjen

Jon Reidar Øyan, lederen av homonettverket i Ap, skriver i et innlegg på Facebook at Ap mister troverdighet på grunn av «en mann som gang på gang viser at han setter seg selv først».

Jon Reidar Øyan fotografert mens han driver valgkamp sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre på Grünerløkka i Oslo i 2017. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Aftenposten har vært i kontakt med Øyan, som bekrefter at det er Trond Giske han skriver om, men ikke ønsker å utdype teksten.

Giske har fått oversendt innlegget, men ønsker ikke å kommentere det.

Jon Reidar Øyan er leder i Aps homonettverk og tidligere ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Aps stortingsgruppe. Han har også vært politisk rådgiver for flere ulike Ap-statsråder.

«Setter seg selv først»

Øyan skriver at tre medlemmer i Homonettverket har meldt seg ut av Arbeiderpartiet det siste døgnet.

«Det er alvorlig nok i seg selv, men det viktigste er å slå ring rundt de tøffe damene som tok den enorme belastningen med å varsle. På grunn av en mann, som gang på gang viser at han setter seg selv først, og ikke partiet», skriver Øyan på Facebook.

Han fremholder at han synes det er trist at Arbeiderpartiet, som han mener alltid har gått i front og tatt kampen for kvinners rettigheter og likestilling, mister troverdighet.

Ifølge Øyan ble han med i politikken for noe som er større enn han selv.

«Det registrerer jeg at ikke alle gjør. Jeg kommer aldri til å ha tillit til han igjen.», fortsetter innlegget.

Øyan mener Giske konsekvent setter seg selv først. Det er han «dritt lei av», men avviser at han kommer til å melde seg ut av partiet. I stedet skriver Øyan at han vil bli igjen og «ta kampen for anstendigheten, likestillingen og for at varslernes heltemodige innsats ikke var forgjeves!».

– For tidlig

Onsdag sa Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket i Ap, til VG onsdag at hun mener det er for tidlig for Giske å gjøre comeback i partiet.

Også Rikke Lind, tidligere statssekretær for Trond Giske i Næringsdepartementet, mener det er for tidlig.

– Valget av Trond Giske har provosert og satt i gang diskusjoner, og derfor mener jeg som Anette Trettebergstuen at det er for tidlig. Hensynet til hele partiets fremtid må være med når Trøndelag Ap skal ta sitt valg, sier Lind, som i dag er generalsekretær i Redningsselskapet.

Enstemmig innstilt som ny fylkesleder

Giske ble mandag enstemmig innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti. Valget skjer på et fylkesårsmøte lørdag.

- Det er et overveldende flertall som ønsker Trond Giske som leder, og dermed tror vi at dette vil bli en samlende løsning. Det er vår plikt som valgkomité å lytte til innspillene vi får, sa lederen av valgkomiteen Arild Grande da han presenterte forslaget.

Tidligere onsdag kom tidligere AUF-leder og bystyrerepresentant i Trondheim, Ellen Reitan, med en kraftig negativ karakteristikk av kulturen i Trøndelag Arbeiderparti.

«Først ba vi AUF-erne om å unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren, etterpå ba vi dem om å velge de samme mannfolka til ledende verv i partiet.», er noe av det Reitan beskriver i debattinnlegget i Trønderdebatt.

Giske har ikke ønsket å kommentere Ellen Reitans innlegg.

Fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø i Trøndelag Arbeiderparti sier han har prøvd å ta tak i ukulturen og festkulturen som tidligere AUF-leder og Ap-topp i Trondheim, Ellen Reitan, beskriver i debattinnlegget.

Arbeiderpartiet konkluderte våren 2018 med at Trond Giske har brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget sin oppførsel, men bestrider seksuell trakassering.

Fakta Varslene mot Giske Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) trakk seg som nestleder 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. De inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet sin plass i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Vinteren 2019 avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt. Vis mer