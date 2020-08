Tidligere AUF-er truet etter intervju om nachspiel med Trond Giske

Sandra Skillingsås sier hun har mottatt en truende e-post etter at hun torsdag fortalte om sexprat i partisammenheng og en ubehagelig hendelse med Trond Giske.

Sandra Skillingsås tilhører Trond Giskes nærmeste krets. Torsdag fortalte hun hva som skjedde på nachspiel. Richard Sagen / Adresseavisen

NTB

6 minutter siden

Den tidligere fylkessekretæren i AUF sier til Adresseavisen at hun mottok en e-post med trusler torsdag kveld. E-posten skal være sendt fra en kryptert konto.

«Du bør shå dæ over skuldran når du e ut å går fra no av(…) Du heng i en syltynn tråd», siterer avisen fra eposten. Skillingsås blir også beskyldt for å ødelegge for partiet.

Hun opplyser til avisen at hun oppfatter trusselen som en drapstrussel, og at hun vil anmelde forholdet og varsle partiet.

Fakta Sandra Skillingsås Bosted: Trondheim Født: 1991 Yrke: Førstekonsulent ved kommunikasjonsavdelingen, NTNU. Fotograf og grafiker for Trondheim Ap. Bakgrunn: Siden 2013 har hun hatt forskjellige stillinger og verv i både Trondheim Ap, Trøndelag Ap, AUF og LO. Ap-representant i bystyret i Trondheim i én periode (2015–2019)

Kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag Ap (Mai 2018–september 2019)

Grafisk design, LO Trøndelag (oktober 2016–januar 2018)

Mediesekretær Trøndelag Ap (én periode i 2015 og én periode i 2013)

Fylkessekretær AUF (desember 2013–mars 2015) Har tatt de fleste bildene og videoene som er brukt i Ap-sammenheng i Trondheim og Trøndelag de siste årene. Aktuell: Enstemmig innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap. Vis mer