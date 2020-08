Professor: Sian-lederen kan saksøke staten

Jussprofessor Asbjørn Strandbakken mener at angrepet på Lars Thorsen reiser spørsmål om han kan saksøke staten fordi politiet ikke klarte å beskytte ham.

Sian-leder Lars Thorsen geleides bort fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet etter at det brøt ut uroligheter under Sians markering på Festplassen lørdag. Eivind Senneset / NTB scanpix

NTB

25. aug. 2020 06:00 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag var Sian-leder Lars Thorsen på Festplassen i Bergen for å tale. Politiet var massivt til stede, men likevel tok noen motdemonstranter seg over sperringene og angrep Thorsen slik at han ble skadd.

– Det som skjedde lørdag var svært alvorlig. For det første var det et angrep på Thorsen, men det var også et angrep på demokratiet. I Norge skal ikke folk bli angrepet for det de sier. Ytringsfriheten er både nedfelt i Grunnloven og i artikkel 10 i den europeiske menneskerettskonvensjon , understreker Strandbakken overfor Bergens Tidende.

Strandbakken, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, mener Thorsen kan reise sak mot den norske stat for ikke å ha oppfylt sine plikter etter menneskerettighetskonvensjonen om å sikre enhvers rett til ytringsfrihet.

– Politiet klarte ikke å hindre at han fikk si sin mening uten at han ble angrepet, og da kan staten bli holdt ansvarlig. Dersom politiet hadde nektet Thorsen å snakke, kunne de brutt både Grunnloven og menneskerettskonvensjonen, sier Strandbakken.

Politiet tar hånd om en person etter at det oppsto uroligheter under en Sian-markeringen på Festplassen i Bergen lørdag. Eivind Senneset / NTB scanpix

Ingen anmeldelser til Spesialenheten

Sian-leder Lars Thorsen har opplyst at han måtte sy tre sting i hodet etter hendelsen i Bergen lørdag. De tre som ble siktet for vold mot Sian-lederen, er alle løslatt. Vakthavende politiadvokat sier sakene for de tre skal vurderes samlet.

Et øyenvitne fortalte til VG samme dag at angrepet kom da Thorsen kalte Muhammed for en «falsk profet».

– Sakene er under etterforskning. Vi vil danne oss et bilde av hva som skjedde og hva den enkelte av de siktede har foretatt seg på stedet, sier politiadvokat Mats Henriksen til Bergens Tidende. Alle tre er menn i 20-årsalderen.

Ellen Eikeseth Mjøs, leder av Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Vest-Norge, opplyser at de vurderer om det kan være grunn til å se på politiets opptreden.

Enhetens oppgave er å etterforske om politiansatte har gjort noe straffbart når de er i tjeneste. Ifølge Mjøs hadde Spesialenheten ikke fått noen anmeldelser da Bergens Tidende snakket med henne mandag ettermiddag.

Les også Aftenposten mener: En seier for Sian

Les også Sian bruker ytringsfridommen til å kvele demokratiet

Leder Lars Thorsen i Stopp islamiseringen i Norge (Sian) ble møtt med en motdemonstrasjon foran Stortinget da han snakket der 4. juli i år. Nå varsler organisasjonen en ny markering i Oslo. Fredrik Hagen/NTB scanpix

PST: Økt aktivitet fra Sian kan bidra til en endring i trusselbildet

Lørdag inviterer organisasjonen Sian til det de kaller «krenkefest» foran Stortinget i Oslo.

Sian skriver ifølge Klassekampen følgende på sine nettsider: «Adidasriddere i Bergen ble krenket av vår teologiundervisning 22.8. Vi inviterer derfor til KRENKEFEST på Eidsvolls plass.» Teksten er illustrert med et bilde av en koran som blir tråkket på.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advarer i sin åpne trusselvurdering mot nettopp den type aktivitet Sian driver med. I sin siste åpne vurdering fra i sommer skriver PST:

«Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tida framover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme.»

Samtidig skriver PST at oppslutningen om ekstrem islamisme har vært lav de siste årene, men at det kan endre seg:

«Dersom bevisste forsøk på å krenke islam i det offentlige rom uteblir, er det sannsynlig at oppslutningen om ekstrem islamisme i Norge vil være like lav som den har vært de siste årene. Dagsaktuelle saker kan imidlertid skape raske endringer i trusselbildet.»

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding