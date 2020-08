Stortingsrepresentanter ber Giske sette partiet først

Over 140 har meldt seg ut av Ap på tre dager. Etter opprop fra en rekke tillitsvalgte ber Trøndelag Ap la være å velge Giske som leder til helgen.

Stortingsrepresentantene Tuva Moflag (t.v.) og Siri Gåsemyr Staalesen er blant underskriverne på et Ap-opprop som ber fylkeslaget i Trøndelag om ikke å velge Giske som leder. Siri Øverland Eriksen

Nå nettopp

Mandag ble Trond Giske enstemmig innstilt av valgkomiteen som ny leder i Trøndelag Ap.

Torsdag eksploderte debatten etter at VG publiserte et opprop hvor 92 Ap-medlemmer og tillitsvalgte i partiet tok til orde for at han ikke bør velges:

«Velgere lokalt hos oss sier de ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom Trond Giske får en sentral posisjon i partiet igjen. Flere medlemmer forteller at de vurderer sitt medlemskap. Mange sier de har vanskeligheter med å motivere seg for partiarbeid eller valgkamp», heter det i oppropet.

Minst 59 av underskriverne fra Oslo og Akershus, men det meste av landet er representert.

Fakta Dette har skjedd I januar 2018 gikk Trond Giske gikk av som nestleder i Ap som følge av interne varsler om ham. I oktober 2018 avsluttet partiledelsen behandlingen av varslene. Gjennomgangen konkluderte med at Giske ved flere tilfeller hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Vinteren 2018/2019 stilte Giske til fylkesstyret i Trøndelag Ap. I kjølvannet til den såkalte Bar Vulkan-saken, hvor det ble offentliggjort en kort video av Giske på utestedet, valgte en enstemmig valgkomité i februar 2019 å ikke innstille på ham. I mars 2020 utsatte Trøndelag Ap årsmøtet sitt på grunn av koronasituasjonen, før valgkomiteen hadde lagt frem en innstilling. Møtet avholdes i stedet førstkommende lørdag. Mandag 24. august ble Giske innstilt som ny leder av fylkeslaget av en enstemmig valgkomité. Vis mer

Flere stortingsrepresentanter på listen

Blant underskriverne er fire stortingsrepresentanter: Svein Roald Hansen (Østfold), Nina Sandberg (Akershus), Tuva Moflag (Akershus) og Siri Gåsemyr Staalesen (Oslo).

Til Aftenposten, i et intervju gjort før Sandra Skillingsås’ historie var offentlig kjent, kaller Moflag det «åpenbart» at Giske setter seg selv foran partiet når han velger å stille til vervet.

– Vi er alle sammen politiske ledere når vi er stortingsrepresentanter eller har andre tillitsverv for partiet. Oppfordringen i oppropet går til Trøndelag Ap om å ta et annet valg, sier Moflag.

– Men Giske har også muligheten til å vise politisk lederskap, sette partiet sitt først og faktisk trekke seg som kandidat, sier hun videre.

Aftenposten har forelagt uttalelsen for Trond Giske. Han ønsker ikke å kommentere den.

Les også Hun tilhører Giskes nærmeste krets. Nå forteller Sandra (29) hva som skjedde på nachspiel.

En rekke utmeldelser

De tre siste dagene har 143 personer meldt seg ut av Ap, opplyser partikontoret torsdag formiddag. Dem som har oppgitt begrunnelse, knytter det til innstillingen av Giske som fylkesleder, opplyser kommunikasjonssjef Ingrid Langerud. I samme tidsrom har 47 meldt seg inn.

Moflag mener det underbygger hvorfor hun har signert.

– Medlemmer som er lokalt folkevalgte, sier de ikke kan stemme på sitt eget parti neste høst. Det er ganske dramatiske tilbakemeldinger vi får. Det bildet stemmer overens med utmeldelsene vi har fått, og vi vet at flere muligens er på trappene, sier stortingsrepresentanten.

Les også «Giskes forsøk på comeback er blitt et realt backlash», skriver politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim

Skulle helst vært oppropet foruten

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap oppfordrer medlemmer om å bli i partiet og kaller utmeldelsene beklagelige.

«Vi har erfart at når det er saker eller personer det er stort engasjement rundt, så kan det føre til utmeldinger. Jeg oppfordrer heller til det motsatte, bli i partiet og bruk din innflytelse», skriver hun i en SMS til Aftenposten.

Til TV2 kommenterer hun selve oppropet slik:

«Jeg skjønner at dette skaper mye debatt og engasjement. Alle kan ytre seg i vårt parti og det skal være takhøyde for det. Jeg hadde helst sett at vi unngikk opprop.»

Aftenposten var torsdag i kontakt med partileder Jonas Gahr Støre i Ap, men uten å få noen kommentar.

Les også Lederen av Aps homonettverk hardt ut mot Giske: – Jeg kommer aldri til å ha tillit til ham igjen

Flere har sluttet seg til

Etter at oppropet ble offentlig, hadde ytterligere 90 Ap-medlemmer skrevet under torsdag kveld, blant dem stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, som leder partiets kvinnenettverk, og seks av partiets ordførere. Det samme hadde Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen frykter konsekvensene hvis Giske velges.

– Folk mener vi ikke har stått sterkt nok bak varslene. Det er viktig for oss å stå opp for dem. Det har krevd stort mot fra dem å varsle, inkludert stemmene som har kommet de siste dagene. Det minste vi som stortingsrepresentanter kan gjøre, er å vise at vi stiller oss bak dem og at de har støtte i egen organisasjon, sier hun.

Overfor Aftenposten kommenterer Trond Giske oppropet slik: «Jeg har ingen kommentar».

Les også Lokal Ap-politiker: – Jeg skrev Giske-oppropet

– Den beste kandidaten

I stormen rundt Giske var det torsdag mange partifeller som slo ring om ham.

– Han er en størrelse i norsk politikk og har vært det i 25 år, sier leder Lars P. Løkken i Steinkjer Ap til NTB.

Løkken mener at Giske er lyttende til utfordringene som finnes, at han er en god organisasjonsbygger og en meget dyktig politiker.

Også Anne-Karin Langsåvold, varaordfører for Ap i Meråker, forsvarte ham torsdag.

– Vi må tenke politikk fremover, og jeg mener han er den beste kandidaten til å målbære Aps politikk både nasjonalt og for Trøndelag-regionen, sa hun til VG torsdag formiddag.

Torsdag kveld varslet AUF i Trøndelag, etter et ekstraordinært styremøte, at de trekker støtten til Giske som kandidat. De krever i tillegg skriftlig votering og «oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.»