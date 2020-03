NHO og LOs ledelse og rådgivere har jobbet kontinuerlig siden søndag formiddag i tett kontakt med alle partiene på Stortinget.

Almlid er svært lettet over forliket samtidig som han understreker at det er tøffe dager foran både for bedrifter og arbeidstagere.

– Mange, mange bedrifter og ansatte står i en veldig tung tid nå. Og det blir verre utover i uken, og i tiden fremover. Derfor er det ekstra viktig at et tverrpolitisk Norge står opp samlet slik at det ikke blir verre eller mer ille enn det må bli.

– Et tverrpolitisk Norge gir klar en melding, og det er den meldingen vi trenger å få i dag. Vi trenger alle å få vite at fellesskapet står opp for oss nå. Så vet jeg at at når dette er på plass, må vi jobbe videre. Dette løses best ved at vi står sammen, sier Almlid.

- Har norsk nærings- og arbeidsliv fått alt de behøver av hjelp?

– Vi har fått akkurat det vi trengte nå. Takk og lov for det. Men nå er hele arbeidsslivet i en situasjon vi aldri har vært i. Fremover kommer det mange og nye utfordringer vi ikke kjenner til i dag.

– Nav vil få store kapasitetsproblemer. Fastlegene og andre får store utfordringer vi må løse, sier NHO-sjefen.

– Mange, mange tusen blir arbeidsledige i løpet av uken

Han advarer også om at ledighetstallene vil skyte i været dene uken.

– Det blir en massiv økning i arbeidsledigheten. Mange, mange tusen blir arbeidsledige i løpet av uken, sier Almlid.

NHO-sjefen varsler økt ledighet, konkurser og økonomiske tap. Men noen tall er det ikke mulig å gi. Situasjonen endrer seg fra minutt til minutt. Og stort sett i negativ retning.

– Hvor mange ledige må vi regne med?

– Jeg vet ikke. Jeg kan ikke gi noen tall. Vi er bekymret for for alle, både små og store bedrifter. Tenk på en frisør små marginer, lån og som plutselig må stenge ned. Dette er alvorlig for mange, sier Almlid, og legger ikke skjul på at det har vært en historisk helg med tett samarbeid døgnet rundt mellom partier og organisasjoner som normalt er motparter.

– Vi opplevd forståelse hos alle for hvor alvorlig dette er. Et alvor jeg ikke kan huske å ha hørt og sett tidligere. Du ser hvor lettet også politikerne er i dag, sier Almlid.