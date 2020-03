Enighet om krisepakke for næringslivet og lønnstagere. Dette er endringene.

Like før klokken 9 mandag morgen ble det klart at opposisjonspartiene og regjeringspartiene var enige om å utvide krisepakken, som først ble lagt frem av regjeringen fredag.

– Det har vært et godt samarbeid. Disse strakstiltakene vil skape trygghet for den enkelte arbeidstager, arbeidsgiver og selvstendige næringsdrivende, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

Dette er de nye tiltakene

Hvordan lommeboken din påvirkes av krisepakken, avhenger blant annet av hvor høy lønn du har. Grunnbeløpet (G) brukes for å beregne ytelser fra folketrygden. 1G per år tilsvarer i dag 99.858,. 1G per måned tilsvarer 8322 kroner.

Partiene er enige om følgende tillegg til regjeringens forslag:

Permitterte skal få full lønn (inntil 6G) i 20 dager. Staten tar regningen dag 3–20.

De som har inntekt opp mot 3G, skal få inntil 80 prosent av full lønn etter permitteringsperioden. De som har inntekt over 3G og opp til 6G, skal få 62,4 prosent.

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G.

Lav momssats reduseres til 8 prosent.

Personer som mottar sosialhjelp, kan bli møtt med krav om aktivitet, såkalt aktivitetsplikt. Dette kravet stilles i bero «inntil videre».

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), kan få forlenget perioden sin. Det betyr at dersom man nå nærmer seg tre år med AAP, og ennå ikke er avklart, trenger man ikke bekymre seg for automatisk å miste støtten.

Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.

De som er hjemme med barn og har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgsperioden (20 dager totalt per forelder).

Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G). Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17.

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger reduseres til 3 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 av fraværet.

Det er allerede kjent at bedrifter vil få utsatt betalingen av arbeidsgiveravgiften. I tillegg er Stortinget enige om at bedrifter får:

utsatt innbetaling av merverdiavgift (forfaller 15. april)

utsatt innbetaling av andre termin for forskuddsskatt (forfaller 15. april).

– En mer sosial profil

Opposisjonen har fått gjennomslag for en rekke tillegg i den nye krisepakken. Hadia Tajik (Ap) sier hennes parti blant annet har jobbet for at krisepakken også skal sende et signal om at fellesskapet skal stille opp for den enkelte i samfunnet.

– De viktigste endringene er den sosiale profilen, sier Tajik.

– I beskrivelsen av de pakkene som vil komme, står det ikke noe om at de vil ha en sosial profil. Det har vært avgjørende at Ap og de andre opposisjonspartiene har drevet igjennom denne sosiale profilen, sier Tajik.

SV trekker også frem den sosiale profilen som den viktige endringen.

– Opposisjonspartiene har vært tydelig på at det må en sosial profil på plass. For lavtlønnede å gå ned på 62 prosent av 300.000 er fryktelig lavt. Det har vi vært opptatt av og glade for at opposisjonen har vært samlet om, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Bedre situasjonen for frilansere

Et av de viktigste grepene som gjøres som følge av forliket i Stortinget er at selvstendige næringsdrivende og frilansere får en økt økonomisk trygghet. Dette styrker også pakkens sosiale profil, understreker flere av stortingspolitikerne i formiddag.

Rødt har også sluttet seg til forliket i Stortinget, selv om partiet mener den ikke går langt nok. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fått gjennomslag for at lærlinger som mister jobben, sikres inntekt på nivå med lærlinglønnen.

– Mer penger må bli i bedriftene

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug sier endringene innebærer at staten tar en større del av regningen.

– Det handler om å sikre arbeidstagere, spesielt lavtlønnede. Det handler om å sikre bedrifter fra konkurs og å hjelpe selvstendig næringsdrivende som har opplevd å få tilnærmet yrkesforbud, sier hun.

Hun er tilfreds med at opposisjonen fant løsninger og at man fikk avtale med regjeringspartiene.

– Det vi kommer til å jobbe med fremover er at mer penger skal bli igjen i bedriftene. Alle grep som kan bidra til det, vil vi vurdere. Vi må også se på situasjonen i hele bransjer, sier Listhaug.

– Står sammen når krisen rammer

Trygve Slagsvold Vedum sier at han er glad for et samlet storting står sammen om kraftfulle tiltak som vil gjøre situasjonen folk står oppe i, litt mindre vanskelig.

Han mener at hva som er viktigst i denne pakken, kommer an på hvilket utgangspunkt en har.

– Er du selvstendig næringsdrivende er det viktigste at vi får på plass en ordning som ikke var der før. De sikres en minimumsinntekt etter 16 dager. Bedriftene vil være opptatt av at vi tar vekk noe av børen ved at ansatte er syke eller hjemme med syke barn, sier han.