Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån

Finans Norge advarer mot en nytt forslag fra Det europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) som innebærer manuell taksering av boliger for at bankene skal kunne gi eller refinansiere boliglån.

– Det vil medføre betydelig kostnader både for bankene og boliglånskundene, bli en brems i det gode digitaliseringsarbeidet som nå skjer i og rundt finansnæringen, og det vil få negative samfunnsmessige konsekvenser, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge til NTB.

I dag støtter banknæringen seg på statistiske data for verdsettelse av eiendom. Det mener Finans Norge er et godt nok verktøy.

Ifølge EBAs forslag er ikke dette tilstrekkelig. Ifølge forslaget må banken i fremtiden oppdatere boligens verdi ved manuell befaring av for eksempel en takstmann for å kunne innvilge eller refinansiere lån.

– Dette vil få store konsekvenser for bankene, som i dag i stor grad benytter objektive og avanserte eiendomsdata i forbindelse med for eksempel refinansiering av boliglån, sier Nergård.

Finans Norge mener forslaget også kan føre til en ugunstig «innlåsingseffekt» hvis kostnadene øker. Kunder kan kvie seg for å gjøre et bankbytte ved for eksempel refinansiering eller for å konkurranseutsette boliglånet sitt på grunn av økte kostnader, mener organisasjonen.

– Dette vil påvirke forbrukeres muligheter til å ta gode valg og samtidig påvirke konkurranse i markedet, sier Nergård.

Innenriks-spelt - hovedspelt som vanligvis brukes:

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/02037d35599c08b2d9f02cdd10c411da/Innenriks-spelt%20juli