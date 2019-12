Søndag ble det skrevet norsk jernbanehistorie da britiske Go-Ahead som første utenlandske operatør på en norsk togstrekning, rullet i gang sine første avganger på Sørlandsbanen.

Selskapet danket i fjor ut Vy i anbudsrunden og sikret seg retten til å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen fram til 2027. Go-Ahead ble dermed også første selskap ut i regjeringens jernbanereform, som blant annet innebærer å konkurranseutsette togtrafikken i Norge. Til sommeren følger svenske SJ etter når de overtar trafikken i nord, mens Vy nylig klarte å beholde trafikken på Bergensbanen.

Enda flere togstrekninger vil legges ut på anbud til neste år og årene fremover.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Dale: Sparte penger skal gi bedre tilbud

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener togpassasjerene vil vinne mye på oppsplittingen og konkurranseutsettingen av togtrafikken og lover at pengene staten sparer, skal penses tilbake til jernbanen.

– Vi ser allerede glimtene av dette i statsbudsjettet for neste år. Der begynner vi å få innsparinger fra konkurranseutsettingen av Sørlandsbanen, og vi vil få innsparinger fra SJ-pakken. Det er den direkte årsaken til at vi kunne begynne delelektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen, sier han til NTB.

Jarle Aasland/Stavanger Aftenblad

– Pengene vi sparer på disse anbudene, bruker vi til å forbedre infrastrukturen og til å bygge om togsett for å få bedre kapasitet. Det er hele poenget, vi bruker pengene smartere, sier Dale til NTB.

Dale har tidligere uttalt at staten kommer til å spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen.

For togpassasjerene er forskjellige tilsynelatende ikke spesielt store. Toget er mistenkelig likt Vy-toget som kjørte ut fra samme stasjon dagen før. Go-Ahead har nemlig overtatt både personell og togsett fra Vy. Det er planlagt ombygging og omprofilering av togene, men det skjer ikke med det første, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det tar nok tid før vi merker endring, men det hadde vært kjekt om vi så noen forandringer etter hvert. Togene kan bli både mer presise og mer komfortable, sier Neleta Cathrine Karlsen til avisen. Hun har kjørt mye tog mellom Stavanger og Kristiansand.

Dale forventer samarbeid

I forkant av Go-Aheads overtakelse har det kommet kritikk mot at oppsplittingen gir dyrere miniprisbilletter enn da tidligere NSB, nå Vy, drev all togtrafikk.

Mens man med Vy kunne reise landet på kryss og tvers med én miniprisbillett, vil man nå måtte betale for to separate miniprisbilletter fra hvert selskap hvis turen innebærer et bytte mellom Go-Ahead og Vy. Når svenske SJ overtar driften på flere strekninger til sommeren, kan prisen på miniprisbillettene bli tredoblet i enkelte tilfeller.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Dale sier selskapene står fritt til å selv bestemme hvor store rabatter de vil gi til kundene på ulike tidspunkt og avganger, men legger til:

– Jeg legger til grunn at når flere selskap konkurrerer, så må de finne en fornuftig måte å samarbeide på.

Juletrafikken

Administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin sier selskapet vil bruke det første driftsåret til å bli kjent med de reisende og deres reisevaner før de innfører eventuelle endringer i rabattsystemet. Hun understreker at prisene stort sett blir det samme som med Vy i dag med noen unntak.

Elgin tror heller ikke passasjerene i stor grad vil merke at Sørlandsbanen fra nå av kjøres av et nytt og utenlandsk selskap.

«Det første passasjerene vil merke, er våre ansatte i våre nye flotte uniformer. Det vil også være en ny meny i kafeen med lokale leverandører», skriver Elgin i en epost til NTB.

På spørsmål om Go-Ahead kan garantere for juletrafikken og sørge for at alle som ønsker det, kommer seg hjem til jul med Sørtoget, gir Elgin ingen garantier, men skriver:

«Vi skal gjøre alt vi kan for å få folk hjem til jul, og det er gledelig at mange allerede har bestilt seg billett på Sørtoget.»